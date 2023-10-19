21 октября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Экономика
Erid: 4CQwVszH9pUnJiLyaUX

Курорт Сбера «Манжерок» — лучший по версии SKI BUSINESS AWARDS 2023

Курорт Сбера «Манжерок» удостоен четырех премий SKI BUSINESS AWARDS 2023 на федеральном форуме в Сочи, где обсуждались вопросы развития туристической инфраструктуры.

Всесезонный курорт Сбера «Манжерок» признан лучшим сразу в четырёх номинациях — «Самый посещаемый курорт Сибирского федерального округа», «Лучший горнолыжный отель — Открытие года», «Лучшая концепция питания на горнолыжном курорте» и «Лучший ресторан на горнолыжном курорте». Результаты премии SKI BUSINESS AWARDS 2023* были объявлены на форуме туристических территорий, который проходил в Сочи.

Курорт становится лауреатом престижной премии не в первый раз. Отрадно, что лучшим горнолыжным отелем назван наш пятизвёздочный отель, который открыл свои двери в этом году. Мы стремимся, чтобы на курорте каждый гость нашел свой вид отдыха, поэтому круглый год предлагаем различные виды активностей. Нам очень важна оценка экспертного сообщества SKI BUSINESS AWARDS, которое уже шесть лет подряд признает курорт «Манжерок» лучшим в различных номинациях. Все эти награды — свидетельство того, что наша команда работает в правильном направлении, — отметил генеральный директор курорта Сбера «Манжерок» Владимир Щербинин.

Сегодня курорт Сбера «Манжерок» — главный туристический объект Сибирского Федерального округа с развитой инфраструктурой, отвечающий всем мировым стандартам курортной зоны. В прошлом году курорт посетило более 520 тысяч гостей. Курорт сочетает в себе высокий уровень сервиса, горнолыжную инфраструктуру, тематический парк «Хранитель Большого Алтая», велотрассы, пешие маршруты, а также современные глэмпинги.

К концу года на территории курорта гостей примет панорамный ресторан на горе Малая Синюха на высоте 1020 метров. Кроме того, курорт продолжает работу по увеличению протяженности трасс. Так, в ближайшей перспективе на курорте Сбера «Манжерок» будет построено 67 км горнолыжных трасс, более 30 км байк-трасс и более 15 км пеших маршрутов. Это сделает его одним из крупнейших современных курортов России.

Премия SKI BUSINESS AWARDS существует уже 10 лет. С этого момента лидеров отрасли ежегодно выбирают по итогам независимого голосования экспертов турбизнеса и посетителей специального сайта.

* Скай Бизнес Эводс

  • Реклама
  • ПАО Сбербанк

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость