Кто может стать социальным предпринимателем в Алтайском крае и какие меры господдержки может получить

Для того, чтобы получить статус «Социальное предприятие», субъекты малого и среднего предпринимательства должны быть зарегистрированы и осуществлять свой бизнес на территории Алтайского края, а также быть заинтересованными в осуществлении деятельности в сфере социального предпринимательства.