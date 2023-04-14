16 апреля
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Экономика

Кто может стать социальным предпринимателем в Алтайском крае и какие меры господдержки может получить

Для того, чтобы получить статус «Социальное предприятие», субъекты малого и среднего предпринимательства должны быть зарегистрированы и осуществлять свой бизнес на территории Алтайского края, а также быть заинтересованными в осуществлении деятельности в сфере социального предпринимательства.

По итогам 2022 года 102 субъекта малого и среднего предпринимательства получили статус «Социальное предприятие».
По итогам 2022 года 102 субъекта малого и среднего предпринимательства получили статус «Социальное предприятие».
Фото: Центр инноваций социальной сферы.

Социальное предпринимательство — это предпринимательская деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей, способствующая решению социальных проблем граждан и общества.

Социальным предприятием может быть признан субъект МСП, который осуществляет любые из следующих видов деятельности:

  • Обеспечивает занятость граждан определенных категорий (инвалиды, одинокие родители, пенсионеры, выпускники детдомов и др, перечисленные в Федеральном законе № 209-ФЗ);
  • Обеспечивает реализацию товаров, работ или услуг, производимых с участием граждан из определенных категорий;
  • Оказывает услуги, производит товары или выполняет работы, предназначенные для граждан из определенных категорий;
  • Осуществляет определенную деятельность в социальной сфере (услуги, направленные на укрепление семьи, поддержку материнства и детства, дополнительное образование детей и их оздоровление, культурно-просветительскую деятельность и др).

По итогам 2022 года 102 субъекта малого и среднего предпринимательства получили статус «Социальное предприятие». Получение данного статуса дает возможность субъектам МСП обращаться за адресными мерами государственной поддержки, развивать значимые для общества проекты.

По итогам 2022 года 102 субъекта малого и среднего предпринимательства получили статус «Социальное предприятие».
По итогам 2022 года 102 субъекта малого и среднего предпринимательства получили статус «Социальное предприятие».
Фото: Центр инноваций социальной сферы.
По итогам 2022 года 102 субъекта малого и среднего предпринимательства получили статус «Социальное предприятие».
По итогам 2022 года 102 субъекта малого и среднего предпринимательства получили статус «Социальное предприятие».
Фото: Центр инноваций социальной сферы.
По итогам 2022 года 102 субъекта малого и среднего предпринимательства получили статус «Социальное предприятие».
По итогам 2022 года 102 субъекта малого и среднего предпринимательства получили статус «Социальное предприятие».
Фото: Центр инноваций социальной сферы.
По итогам 2022 года 102 субъекта малого и среднего предпринимательства получили статус «Социальное предприятие».
По итогам 2022 года 102 субъекта малого и среднего предпринимательства получили статус «Социальное предприятие».
Фото: Центр инноваций социальной сферы.

В Алтайском крае развитием социального предпринимательства занимается Центр инноваций социальной сферы — подразделение, НО «Алтайский фонд МСП» и оказывает следующие меры поддержи:

  • консультационные услуги (консультирование по менеджменту, основам финансового планирования, налоговому и бухгалтерскому учету);
  • обучающие мероприятия (проведение обучающих и просветительских мероприятий: школа социального предпринимательства, акселерационная программа, тренинги, семинары, бизнес-практикумы, мастер-классы);
  • профильное обучение (организация обучения руководителя или наёмного работника по дополнительным профессиональным программам);
  • продвижение проектов (изготовление и размещение видео или аудиоролика рекламного характера, брендинг, размещение наружной рекламы, размещение в электронном СМИ).

Также социальные предприниматели пользуются:

  • определенными налоговыми льготами;
  • получают микрозаймы по сниженным процентным ставкам;
  • участвуют в грантовой поддержке в размере от 100 до 500 тыс. рублей на реализацию новых проектов или расширение действующих.

В целом Центр инноваций социальной сферы оказывает устойчивое развитие социального предпринимательства в Алтайском крае и формирует пространство для профессионального общения предпринимателей, осуществляющих социально направленную деятельность.

С 2021 года в рамках реализации проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» субъектам малого и среднего предпринимательства Алтайского края предоставлены гранты в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, — рассказала руководитель центра инноваций социальной сферы регионального центра «Мой бизнес» Лариса Иванютина. — Так, в прошлом году авторы 23 социальных проектов получили поддержку на общую сумму около 11 млн рублей. В 2023 году это направление работы будет продолжено.

Если вы заинтересованы в получении статуса социального предприятия, обращайтесь по телефону 8−800−222−83−22 (доб. 207) или по электронной почте aciss@bk.ru.

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