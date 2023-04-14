Кто может стать социальным предпринимателем в Алтайском крае и какие меры господдержки может получить

Социальное предпринимательство — это предпринимательская деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей, способствующая решению социальных проблем граждан и общества.
Социальным предприятием может быть признан субъект МСП, который осуществляет любые из следующих видов деятельности:
- Обеспечивает занятость граждан определенных категорий (инвалиды, одинокие родители, пенсионеры, выпускники детдомов и др, перечисленные в Федеральном законе № 209-ФЗ);
- Обеспечивает реализацию товаров, работ или услуг, производимых с участием граждан из определенных категорий;
- Оказывает услуги, производит товары или выполняет работы, предназначенные для граждан из определенных категорий;
- Осуществляет определенную деятельность в социальной сфере (услуги, направленные на укрепление семьи, поддержку материнства и детства, дополнительное образование детей и их оздоровление, культурно-просветительскую деятельность и др).
По итогам 2022 года 102 субъекта малого и среднего предпринимательства получили статус «Социальное предприятие». Получение данного статуса дает возможность субъектам МСП обращаться за адресными мерами государственной поддержки, развивать значимые для общества проекты.
В Алтайском крае развитием социального предпринимательства занимается Центр инноваций социальной сферы — подразделение, НО «Алтайский фонд МСП» и оказывает следующие меры поддержи:
- консультационные услуги (консультирование по менеджменту, основам финансового планирования, налоговому и бухгалтерскому учету);
- обучающие мероприятия (проведение обучающих и просветительских мероприятий: школа социального предпринимательства, акселерационная программа, тренинги, семинары, бизнес-практикумы, мастер-классы);
- профильное обучение (организация обучения руководителя или наёмного работника по дополнительным профессиональным программам);
- продвижение проектов (изготовление и размещение видео или аудиоролика рекламного характера, брендинг, размещение наружной рекламы, размещение в электронном СМИ).
Также социальные предприниматели пользуются:
- определенными налоговыми льготами;
- получают микрозаймы по сниженным процентным ставкам;
- участвуют в грантовой поддержке в размере от 100 до 500 тыс. рублей на реализацию новых проектов или расширение действующих.
В целом Центр инноваций социальной сферы оказывает устойчивое развитие социального предпринимательства в Алтайском крае и формирует пространство для профессионального общения предпринимателей, осуществляющих социально направленную деятельность.
С 2021 года в рамках реализации проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» субъектам малого и среднего предпринимательства Алтайского края предоставлены гранты в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, — рассказала руководитель центра инноваций социальной сферы регионального центра «Мой бизнес» Лариса Иванютина. — Так, в прошлом году авторы 23 социальных проектов получили поддержку на общую сумму около 11 млн рублей. В 2023 году это направление работы будет продолжено.
Если вы заинтересованы в получении статуса социального предприятия, обращайтесь по телефону 8−800−222−83−22 (доб. 207) или по электронной почте aciss@bk.ru.