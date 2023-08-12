Крутое пике рубля: что будет с национальной валютой дальше

Российская национальная валюта падает к доллару впервые за 9 лет седьмой месяц подряд.

Эксперты отмечают — есть перспектива дальнейшего ослабления рубля, и, возможно, в скором все-таки доллар будет торговаться выше 100 рублей, пишет bfm.ru.

Рубль будет лихорадить как минимум до конца лета, но до конца года рубль должен укрепиться, надеются экономисты. Текущий курс немного спекулятивный.

Что касается евро, то, по мнению экспертов, он может пробить отметку в 110 рублей.

Ранее о вероятности дефолта и девальвации российской нацвалюты рассказали эксперты. Рубль ослабел по отношению к доллару на 30% — если в январе валюту можно было купить за 69 рублей, то в августе цена доллара стремится к трехзначным числам.

По мнению экономиста Константина Селянина, реальная ситуация намного хуже, чем рисует официальная статистика.

Расчеты, которые делает Росстат, мало отражают реальную статистику, уверен эксперт.

Ведомство и люди

Есть инфляция, которую считает ведомство, а есть та, которую чувствуют люди.

Так, есть исследовательский центр Romir — они сравнивают чеки более 40 тыс. россиян в разных городах страны, после чего оценивают, как изменились цены на повседневные товары. По их итогам за год инфляция составила 15%.

Так что официальную статистику, может быть, и упакуют в 6,5% благодаря ухищрениям, но россияне почувствуют намного больший рост цен, уверен экономист. И подорожание товаров произойдет уже скоро.

Между тем в Кремле заверили, что колебание курса рубля не влияет на финансовую стабильность РФ.