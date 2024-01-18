Кредиты на авто с пробегом составляют порядка 70% выдач

Средний «чек» одной сделки по итогам года составил 1,1 млн рублей, показав рост на 7% по сравнению с 2022 годом. Средний срок, на который жители края оформляли в ВТБ кредиты, составил 5,5 лет.
Мы видим, что автомобили с пробегом продолжали пользоваться популярностью на протяжении всего года: в структуре наших продаж на кредиты на авто вторичного рынка приходится порядка 70% выдач, что соответствует общероссийскому тренду. Стабильный интерес к этому сегменту можно объяснить относительно невысокой стоимостью машин в совокупности с более широким предложением. Среди подержанных авто наибольшей популярностью у жителей региона пользуются японские марки (Toyota, Nissan, Mitsubishi). На первичном рынке наши клиенты ожидаемо предпочитают машины российских и китайских производителей (Changan, Omoda, Лада). Около 40% наших заемщиков воспользовались автокредитом наличными, который позволяет приобрести автомобиль без первоначального взноса, — прокомментировал управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.
В целом по стране в прошлом году банк оформил более 178 тысяч сделок на приобретение автомобилей, что в 3,5 раза превысило показатели предыдущего года. Общий объем выданных автокредитов достиг 229 млрд рублей и стал рекордным для банка.
По оценкам экспертов в 2023 году продажи автокредитов на рынке составили более 1,5 трлн рублей — в два раза больше, чем по итогам 2022 года. На фоне восстановления рынка новых автомобилей в 2024 году ВТБ прогнозирует дальнейшее увеличение выдач автокредитов: в целом по сегменту рост может составить до 10% к уровню прошлого года. Основными факторами будут выступать восстановление рынка новых машин до докризисного уровня и увеличение стоимости авто.
Самое важное - в нашем Telegram-канале