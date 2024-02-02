Контролеры проверили магазин "Мария-Ра" на "честность" с охлажденкой и заморозкой

Государственная система Роскачество завершила второй этап мониторинга торговых сетей на условия хранения замороженных и охлажденных продуктов. В первый раз проверяющие изучали, как ведут себя федеральные торговые сети, теперь - региональные. Среди магазинов, в которых изучались температурные режимы, оказалась и «Мария-Ра».

Роскачество проверяло магазины 15 торговых сетей в семи городах России. В «Мария-Ра», судя по всему, проверяющие заходили в Новокузнецке.

Температуру измеряли на полках и в морозильных отсеках с рыбой, пельменями, пиццей, полуфабрикатами, креветками, овощами, мороженым, колбасами, сырами, творогом, йогуртом, готовой едой, охлажденной курицей и другими товарами.

Несмотря на то что температурные датчики должны быть установлены во всех магазинах на полках со скоропортящейся продукцией и в морозильниках, в некоторых торговых точках они были неисправны.

"Мария-Ра". Продуктовый магазин. Дмитрий Лямзин.

В 11 торговых сетях был хотя бы один магазин с неработающим датчиком. В 29 торговых точках датчики были неисправны. Неисправных датчиков не обнаружено в ТС: «Монетка», «Виктория», «Мария-Ра», «Да!».

Надо сказать, что проверенный магазин «Мария-Ра» оказался в числе тех, где не нашлось ни одного нарушения, что по хранению замороженных продуктов, что охлажденных.

Что еще проверяет Роскачество

Государственная система на регулярной основе проводит проверки продуктов питания, выпущенных на Алтае. Осенью прошлого года Роскачество обнародовало результаты исследований творожного сыра.

Производство мягких сыров в Барнауле. Анна Зайкова

Исследователям не понравился на вкус алтайский образец. Они пришло к выводу, что сыр намазывается плохо, имеет пустой вкус и запах с легкой горечью и мучнистостью. По этим характеристикам сыру поставили ноль баллов из пяти.

Еще раньше Роскачество проверяло алтайскую колу и оценивало ее на слепой дегустации.

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