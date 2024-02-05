Консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании продали "Яндекс"

Сумма сделки составила 475 млрд рублей, сообщает РБК.
Теперь головной компанией группы вместо Yandex N.V. станет международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс», зарегистрированная в Калининградской области.
Команда менеджеров "Яндекса" получит специальные акционерные права и продолжит управлять компанией, которая выйдет на Московскую биржу, говорится в релизе компании.
Yandex N.V. перестанет быть головной компанией группы. До 31 июля 2024 года она сменит название и прекратит использовать бренды "Яндекса".
Гендиректором "Яндекса" останется Артем Савиновский.
Направления
"Яндекс" продолжит развивать поисковые, городские, развлекательные и образовательные сервисы, а также облачные технологии, автономные автомобили, технологии искусственного интеллекта и другие перспективные направления.
Ранее алтайские антимонопольщики оштрафовали "Яндекс" за рекламу. Контекстные объявления "Артнео" появлялись на одном из известных сайтов объявлений через сервис "Яндекс".
При этом в рекламе также не было обязательного предупреждения, что товар - не лекарственное средство.
Распространение ненадлежащей рекламы прекратили. Рекламодатель в лице производителя "Артнео" и "Яндекс" оштрафовали суммарно на 400 тыс. рублей.
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