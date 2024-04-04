Конкурс «Лучший предприниматель города Барнаула» стартовал 1 апреля.

Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города объявляет о начале приема заявок на конкурс «Лучший предприниматель города Барнаула».

В конкурсе «Лучший предприниматель города Барнаула» определяются 6 победителей в следующих номинациях:

«Лучший предприниматель в сфере производства»;

«Лучший предприниматель в сфере торговли»;

«Лучший предприниматель в сфере предоставления услуг населению»;

«Женское предпринимательство»;

«Лучший молодой предприниматель» (для индивидуальных предпринимателей или учредителей организации в возрасте до 35 лет включительно).

«Самозанятый года».

Конкурсная комиссия будет оценивать результаты работы предпринимателей по балльной системе, рассматривая следующие показатели:

Cумму налоговых платежей и страховых взносов, уплаченных в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

Количество вновь созданных рабочих мест;

Среднемесячную заработную плату в расчете на одного работника списочного состава;

Социальное обеспечение работников;

Технологическую (инновационную) активность;

Продолжительность ведения бизнеса.

Документы, необходимые для участия в конкурсе:

Пакет документов для субъектов малого и среднего предпринимательства;

Пакет документов для самозанятых;

Согласие на обработку персональных данных.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

Для участия в конкурсе заявка и пакет документов предоставляется в комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда в отсканированном виде на электронный адрес (as15@barnaul-adm.ru), либо в письменном виде на почтовый адрес (656043, г. Барнаул, ул. Гоголя, 48, каб.114), либо подаются нарочно (656043, г. Барнаул, ул. Гоголя, 48, каб.114).

Сроки предоставления конкурсной документации:

с 01 апреля по 30 апреля 2024 года.

Городской конкурс «Лучший предприниматель Барнаула» проводиться с 1999 года. За это время победителями стали более 130 представителей бизнеса.

Конкурс проводится ежегодно по итогам деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства за предшествующий год с целью содействия развитию предпринимательского сектора в городе Барнауле, его общественной значимости, привлечения населения города Барнаула к занятию предпринимательской деятельностью.

В 2023 году принято новое постановление о проведении конкурса «Лучший предприниматель города Барнаула», в котором обновились критерии отбора участников конкурса, введены дополнительные критерии, введена новая номинация «Самозанятый года» — для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Обновлен состав конкурсной комиссии, которая включает теперь 13 человек. Конкурсный отбор проводится в соответствии с постановлением администрации города Барнаула от 27.03.2023 №397 «О проведении конкурса «Лучший предприниматель города Барнаула».

Положение о конкурсе «Лучший предприниматель города Барнаула».

Адрес: г. Барнаул, ул. Гоголя, 48, каб.421, тел. 370-472, 370-473.

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