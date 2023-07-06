8 июля
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Экономика
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Конференция «Защита персональных данных. Алтай 2023»

11 июля пройдёт конференция по темам обработки, хранения и защиты персональных данных для представителей организаций малого и среднего предпринимательства, органов государственной власти и государственных учреждений Алтайского края.

Конференция «Защита персональных данных. Алтай 2023».
Конференция «Защита персональных данных. Алтай 2023».
Источник: компания «Кортэл».

Почему сейчас?

Владимир Путин подписал Федеральный закон № 266-ФЗ 14 июля 2022 года. Он относится ко всем, кто занимается хранением и обработкой персональных данных. В июле 2023 начинают действовать оборотные штрафы, согласно перечню поручений Президента России.

Что это значит в конкретных цифрах:

  • 200-400 тыс. руб. штраф на главу компании за утечку базы на 10-100 тыс. строк.
  • 0,02% оборота, но не менее 1 млн руб. штраф для юридических лиц за аналогичный инцидент.
  • От 5 до 500 млн рублей штраф для крупных компаний.
Конференция «Защита персональных данных. Алтай 2023».
Конференция «Защита персональных данных. Алтай 2023».
Источник: компания «Кортэл».

Конференция «Защита персональных данных. Алтай 2023» — для тех, кто хочет разобраться в теме персональных данных и снизить риски получения штрафов.

Цель программы — формирование полной и понятной картины:

  • об актуальных требованиях из первых уст регуляторов;
  • об опыте ведущих компаний;
  • о том, какие меры применить, чтобы не получить штраф;
  • о том как размещать и обрабатывать персональные данные;
  • о комплексных решениях, включающих выполнение технических и организационных мер.

Спикеры и темы докладов

В Центре МСП по адресу ул. Мало-Тобольская, 19 — участников ждут доклады представителей регуляторных органов и экспертов по информационной безопасности федерального уровня.

Зрюмов Евгений Александрович, министр цифрового развития и связи Алтайского края, откроет конференцию с докладом «Актуальность обработки персональных данных в Российской Федерации».

Андрей Петрович Жданов, руководитель отдела по защите прав субъектов персональных данных Роскомнадзора Алтайского края выступит с докладом по тематике обработки и защиты персональных данных как для зарегистрированных операторов ПДн, так и для тех, кто только собирается подавать уведомление в Роскомнадзор.

Также в программе: Варвара Кирилловна Николаева, эксперт по защите информации отдела ИБ АлтГТУ, выступит с темой «Персональные данные как актив предприятия».

Артем Избанеков, федеральный эксперт по защите от DDOS, расскажет о «Проблематике внешних угроз и эффективной защите от них».

Сергей Шевалье — эксперт с темой «Как обрабатывает персональные данные крупнейший обувной ритейлер “Обувь России”».

Вероника Нечаева, директор Департамента Информационной Безопасности CORTEL (Кортэл), расскажет:

  • все актуальные требования, разъяснения регуляторов и изменения в ФЗ;
  • о нормативной документации;
  • о проблемах и рисках руководителей в 2023 году;
  • о «горячих» задачах ПДн;
  • о том, как выполнить ФЗ-152 без головной боли.

Помимо официальной части, у участников будет возможность задать вопросы спикерам и пообщаться с экспертами в неформальной обстановке.

Когда и где?

11 июля в 11:00 в Центре МСП по адресу ул. Мало-Тобольская, 19.

Как принять участие?

Вход свободный по предварительной регистрации. Ознакомиться с программой и зарегистрироваться можно на странице конференции: https://cortel.cloud/0kYR

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