Кому и когда начислят еще одну пенсию в декабре

Сообщается, что январские выплаты пенсионерам поступят не позднее 29 декабря 2023 года. Это касается тех, чьи даты доставки выпадают на период новогодних праздников.

Жителям Алтайского края, кто получает пенсию 8 января, она поступит не позднее 29 декабря. Это касается тех, кто получает пенсию и социальные выплаты через банк.

Остальным пенсионерам, кто получает выплаты в другие даты, соответствующие графику, стоит ожидать деньги в срок.

А доставка пенсий через Почту России и других выплат за первый месяц 2024 года будет выплачена в соответствии с графиком будущего года. Это касается пенсий, выплачиваемых с 3 января. Жителей Алтайского края предупреждают, что перед тем как получать пенсию, стоит заранее уточнить график работы почтового отделения.

Также стоит отметить, что с 1 января 2024 года страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличиваются на 7,5%.

После выплат 29 декабря 2023 года, пенсию стоит ожидать только в феврале 2024 года.

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