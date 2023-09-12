«Компания Сибтара» подвела трехмесячные итоги реализации нацпроекта «Производительность труда».

Результаты первых трех месяцев реализации национального проекта «Производительность труда» обсудили на ООО «Компания Сибтара». Итоги работы по анализу пилотного потока производства гофрокартона и гофротары в рамках участия в нацпроекте на предприятии представили 5 сентября.

Результаты работы презентовали директор по производству, руководитель программы от предприятия Алексей Липезин и начальник цеха гофропроизводства, руководитель направления оптимизации продуктовых потоков Фёдор Айдиконис.

В частности, Фёдор Айдиконис рассказал о проведении процесса картирования, построении диаграммы спагетти по перемещениям материального потока, работе по организации «эталонного участка», внедрении производственного анализа, выявленных проблемах в количестве 35 штук и целевом состоянии потока, к которому должны будут прийти в последующие три месяца.

А Алексей Липезин рассказал о работе в рамках развития коммуникаций, проведению обучения персонала и подготовки инструкторов по бережливому производству на предприятии. Также он презентовал план мероприятий, который включает открытие дополнительного проекта по «Оптимизации процесса планирования производства».

Заместитель начальника управления инновационного развития и кластерной политики, начальник отдела развития инновационной деятельности, администратор региональных проектов «Системные меры» и «Адресная поддержка» Александр Косарев, в свою очередь, акцентировал внимание на положительных изменениях по прошествии трёх месяцев работы в плане культуры производства.

Отметим, что проект реализуется под эгидой Минэкономразвития Алтайского края, который активно поддерживает инициативы бизнеса по повышению эффективности и производительности.