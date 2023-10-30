Команда «Барнаульского химического завода» прошла подготовку на «Фабрике процессов».

В команде от предприятия участвовали как специалисты, так и руководители подразделений, которые ознакомились с инструментами бережливого производства и при помощи них решали нестандартные задачи по оптимизации бизнес-процесса.

Также участники «Фабрики процессов» имели возможность оценить результативность своей работы на информационном центре через набор производственных и экономических показателей.

Главный инженер ООО «Барнаульский химический завод» Андрей Алексеев, комментируя полученный опыт, подчеркнул: «Очень интересное и полезное мероприятие! У некоторых коллег была информация о бережливом производстве, но как о чём-то скучном и нудном. На «Фабрике процессов» нам реально показали, что это интересно, эффективно, очень практично и мы получили высокий результат, просто от правильной организации процесса. Тренера Фабрики не просто профессионалы в Бережливом производстве, а отличные тренеры, умеющие работать с командами».

Отметим, что ООО «Барнаульский химический завод» с 2018 года является резидентом Алтайского полимерного композитного кластера «Алтайполикомпозит». Предприятиями-участниками реализуются государственные задачи по развитию промышленности и повышению ее конкурентоспособности в плане разработки технологий получения полимерных композиционных материалов нового поколения, а также изделий и конструкций из них.