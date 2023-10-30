Команда «Барнаульского химического завода» прошла подготовку на «Фабрике процессов».

В команде от предприятия участвовали как специалисты, так и руководители подразделений, которые ознакомились с инструментами бережливого производства и при помощи них решали нестандартные задачи по оптимизации бизнес-процесса.
Также участники «Фабрики процессов» имели возможность оценить результативность своей работы на информационном центре через набор производственных и экономических показателей.
Главный инженер ООО «Барнаульский химический завод» Андрей Алексеев, комментируя полученный опыт, подчеркнул: «Очень интересное и полезное мероприятие! У некоторых коллег была информация о бережливом производстве, но как о чём-то скучном и нудном. На «Фабрике процессов» нам реально показали, что это интересно, эффективно, очень практично и мы получили высокий результат, просто от правильной организации процесса. Тренера Фабрики не просто профессионалы в Бережливом производстве, а отличные тренеры, умеющие работать с командами».
Отметим, что ООО «Барнаульский химический завод» с 2018 года является резидентом Алтайского полимерного композитного кластера «Алтайполикомпозит». Предприятиями-участниками реализуются государственные задачи по развитию промышленности и повышению ее конкурентоспособности в плане разработки технологий получения полимерных композиционных материалов нового поколения, а также изделий и конструкций из них.
СПРАВКА
«Фабрика процессов» являет собой учебно-производственную площадку, на которой участники в реальном производственном процессе получают опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности производства.
Обучение строится на основе моделирования процессов сборки «Пульта управления регулятора давления газа Venio-C». Изготовление данного узла является реальным производственным процессом, осуществляемым на ООО «Энгельсское приборостроительное объединение «Сигнал»» в городе Энгельсе Саратовской области.
Процесс состоит из нескольких этапов, во время которых сотрудникам предлагается провести сборку 10 изделий за 20 минут в течение 3-х производственных смен, улучшая свои показатели с помощью инструментов бережливого производства в каждой последующей смене.
«Фабрика процессов», открытая в рамках реализации национального проекта «Производительность труда» в 2020 года, функционирует на базе центра «Мой бизнес», реализующий нацпроект «Малое и среднее предпринимательство». Воспользоваться данным инструментом по применению бережливых технологий могут субъекты МСП, в том числе не входящие в периметр нацпроекта «Производительность труда». Подать заявку на участие можно по телефону 8 (3852) 20-65-56 или электронной почте rck22@alregn.ru.