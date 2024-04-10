12 апреля
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Экономика

Кол-центр Росводоканал Барнаул принял более 28 тысяч звонков за первый квартал

Кол-центр водоканала подвел итоги взаимодействия с абонентами за первый квартал 2024 года. Специалисты отработали 28 115 телефонных обращений жителей Барнаула и пригорода.

Кол-центр Росводоканал Барнаул за первый квартал 2024 года принял более 28 тысяч звонков.
Кол-центр Росводоканал Барнаул за первый квартал 2024 года принял более 28 тысяч звонков.
Фото предоставлено компанией Росводоканал Барнаул.

По статистике число звонков из года в год растет. Однако в этом году обращений было примерно на 2 тысячи меньше, чем в первом квартале прошлого года

На тематику обращений часто влияет сезон. Например, в весенний период задают вопросы о сроках благоустройства территорий после земляных работ, которые мы проводили в осенне-зимний период, весной в период паводка чаще поступают вопросы о качестве воды, — рассказала начальник Центра обслуживания абонентов Росводоканал Барнаул Наталья Семикрас.

В первом квартале в телефонном разговоре с абонентами сотрудники оказали почти 18,5 тысяч консультаций по разным вопросам — от подключения к сетям предприятия и действиях в случае срыва пломбы до получения логина и пароля от личного кабинета. 4,2 тысяч раз абоненты оставляли заявки по водоснабжению, водоотведению и благоустройству. Сервисом ухода за домом «Хоум ассист» и автономной канализацией «Топол-Эко» жители Барнаула и пригорода интересовались 130 раз. Также абоненты звонили, чтобы выразить благодарность сотрудникам компании.

Кол-центр барнаульского водоканала был создан в 2010 году. За это время сотрудники подразделения ответили более чем на 2,4 млн звонков жителей города и пригорода.

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