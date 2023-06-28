KOBLiK GROUP — сельскому хозяйству Алтая. Широкий ассортимент современной агротехники

KOBLiK GROUP — концерн, год назад объединивший под одноименным брендом несколько промышленных площадок, продукция которых хорошо известна отраслевым специалистам: теперь производства «Воронежсельмаш», «Ромакс», «Интех», «Запагромаш» работают в едином ритме.
Соответственно, техника от KOBLiK — это экспертиза лидера в оборудовании для послеуборочной обработки и хранения зерна, ведущие позиции в сегменте прицепного оборудования для транспортировки сельскохозяйственных грузов, приготовления и раздачи кормов.
В составе концерна также действует собственная торговая компания «Кузница» — дистрибутор общеизвестных мировых брендов агротехники.
KOBLiK GROUP поставляет свою продукцию в 15 стран мира, среди клиентов — свыше 7 000 хозяйств.
В настоящее время компания контролирует не менее 34% российского рынка по своим товарным группам, торговые представительства функционируют в 71 федеральном субъекте, дилерская сеть покрывает более двадцати регионов страны.
Продуктовая линейка производителя включает как уже давно зарекомендовавшие себя машины, так и новые модели, разработанные с учетом возрастающих требований потребителей. Все модификации постоянно совершенствуются, чтобы отвечать представлениям аграриев о качестве и технологической эффективности.
Отметим, что производственные и сервисные стандарты, равно как и гарантии, одинаково высоки для всего ассортиментного портфеля, вне зависимости от времени пребывания модели на рынке.
А предложение KOBLiK GROUP сбалансировано таким образом, чтобы предприятие любого масштаба получило возможность приобрести оптимальные по производительности и стоимости агрегаты.
Зерно: от бурта и приемки
KOBLiK GROUP предлагает полный ассортимент оборудования, необходимого для приемки, очистки и сортировки, сушки, хранения зерновых и других культур, а также подготовки семенного материала к посеву. Фактически это — единственное отечественное предприятие, которое самостоятельно разрабатывает и производит все компоненты «от А до Я» для возведения новых современных элеваторных комплексов или модернизации находящихся в эксплуатации.
Только за последний квартал на базе решений и оборудования KOBLiK GROUP построено шесть крупных элеваторных комплексов. Среди них — объект с мощностью до 110 тыс. тонн приема, обработки и хранения зерна в Пензенской области, а также ставший первым в новой истории Чеченской Республики комплекс до 50 тыс. тонн хранения в г. Аргуне.
Линейка элеваторного оборудования включает мобильные зерноочистительные комплексы производительностью 80–150 т/ч.; аэрорешетные и триерные сепараторы для первичной и предварительной очистки зерна производительностью 7–400 т/ч.; скребковые, ленточные и катушечные конвейеры — до 800 т/ч. и нории производительностью 5–600 т/ч.; зачистные скребковые транспортеры и шнеки — 5–350 т/ч.; колонковые, шахтные, конвейерные зерносушилки производительностью 8–174 т/ч.; конусные, плоскодонные и экспедиторские силосы вместимостью до 22 тыс. тонн.
Поле: от внесения удобрений до сбора урожая
Предприятие производит широкую линейку прицепных агрегатов для внесения удобрений, а также сбора и транспортировки различных материалов.
Для поверхностного внесения твердых органических удобрений и раскислителей почвы компания предлагает двухосные прицепы и разбрасыватели грузоподъемностью 18 тонн и трехосные — 20–25 тонн, а также одноосные разбрасыватели грузоподъемностью до 14 тонн.
В соответствующей линейке есть и разбрасыватель минеральных гранулированных удобрений грузоподъемностью до 9,8 тонн.
Для транспортировки и механизированной выгрузки сельскохозяйственных продуктов и других материалов компания предлагает полуприцепы — самосвальные ковшовые и с толкающей стенкой грузоподъемностью до 15–25 тонн. А для сбора зерна из-под комбайна для перегрузки в транспорт или для загрузки семенного материала и гранулированных удобрений в сеялки/разбрасыватели KOBLiK GROUP — бункеры-перегрузчики вместимостью 30–40 куб. м.
Ранее часть подобного оборудования можно было встретить на рынке под маркой «Хозяин», ныне же прицепная техника от KOBLiK GROUP, сохранив лучшие качества предшественника — простоту и надежность, — стала еще более сбалансированной и получила более высокие потребительские характеристики.
Подготовив поле, нужно позаботиться и о подготовке семенного материала. В линейке производителя представлены агрегаты для сортировки зерна — триеры, семяочистительные машины, пневмосортировальные столы; и для обеспечения защиты от вредителей и болезней до всходов и на ранних стадиях — протравливатели семян (пропускная способность — от 10 до 15 т/ч.).
В Алтайском крае KOBLiK GROUP представляет «Алтайский мукомол» — первый партнер группы в Сибири, получивший право поставлять элеваторное оборудование и прицепную технику производителя в полном объеме. Машиностроитель подтвердил расширение полномочий партнера, что укрепляет статус компании и свидетельствует об уровне предоставляемого аграриям края сервиса.
ООО «Алтайский мукомол»
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