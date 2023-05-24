Ключевой вопрос — о цене. Директор «Алтайэнерго» — о наплыве заявок на присоединение к электросетям и стоимости подключения

В 2022 году в «Алтайэнерго», филиал компании «Россети Сибирь», поступил вал заявок на техприсоединение к электросетям от граждан и бизнеса. Но присоединиться в срок удалось не всем. С чем это связано и как решить проблему? Об этом, а также о важнейших законодательных новшествах в электроэнергетике, тарифах и итогах работы «Алтайэнерго» мы поговорили с директором Николаем Пантелеевым.

Переходный процесс

— Николай Анатольевич, в 2022 году объединились филиалы компании «Россети Сибирь» в Алтайском крае и Республике Алтай. Как прошел процесс и что изменилось?

— Изменения носили скорее юридический характер. «Горно-Алтайские электрические сети» стали одним из производственных отделений «Алтайэнерго».

Необходимо было быстро, не нарушая технологических процессов, подхватить управление на территории другого субъекта, с чем мы успешно справились. А с точки зрения надежности энергоснабжения и работы линейного персонала не изменилось ничего. Как и раньше, осуществляются все работы по ремонту и эксплуатации. Изменения коснулись в основном управленческих подразделений. Работы у сотрудников аппарата управления «Алтайэнерго», который находится в Барнауле, прибавилось, нагрузка существенно возросла. Но мы справляемся и с этим.

— Какие проблемы решило объединение?

— Основная цель, которую преследовали при объединении, это устранение проблемы оплаты расходов по транзиту электроэнергии. С 2016 года у нас были разногласия: кто должен платить за переток электроэнергии в Республику Алтай по сетям Алтайского края. Нам эти расходы не компенсировали, хотя регулятор признал: «Алтайэнерго» их несет, Республика Алтай их тоже не оплачивала.

Эта проблема решилась, но другим путем: через изменение законодательства. Старая задолженность, сформировавшаяся с 2016 года, осталась, но проблема решается в суде. А новые долги не формируются.

Схема электрических сетей Алтайского края и Республики Алтай. Фото: Анна Зайкова.

Колоссальные деньги

— Кто сегодня устанавливает для «Алтайэнерго» тариф на передачу электричества — регулятор одного региона?

— В каждом из двух регионов, в которых мы работаем, свой регулятор устанавливает тариф на услуги по передаче электрической энергии. Они одинаковые для прочих потребителей, разные для населения. Единый тариф для прочих позволил уравнять конкурентоспособность двух соседних территорий.

А для того чтобы не допустить рост тарифа на территории края, на уровне правительства РФ принято решение выделить «Алтайэнерго» субсидию из федерального бюджета — мы получаем ее через бюджеты двух регионов. Субсидия составляет 2,1 млрд руб­лей по двум территориям и будет выплачиваться до 2027 года. Реализовано то, о чем говорил губернатор: тарифы установлены одинаковые, но не в ущерб потребителям Алтайского края.

— Прокомментируйте, пожалуйста, итоги вашего судебного разбирательства с Минфином Республики по задолженности за передачу электричества по сетям Алтайского края. В 2022 году арбитраж взыскал с ведомства в вашу пользу 781 млн рублей. А во второй инстанции решение отменили. Это было неожиданно?

— Очень неожиданно. Понятно, что исполнительный лист на такую сумму предъявлять Минфину Республики Алтай мы и не предполагали и вместе с правительством этого региона уже прорабатывали механизмы погашения долга. Это можно было сделать, например, в рассрочку, через дотацию или субсидии.

Конечно, мы с решением суда не согласны и подали кассационную жалобу. 781 млн рублей — это колоссальные деньги для «Алтайэнерго», потраченные, но не возмещенные.

Это ненамного меньше, чем вся инвестиционная программа в Алтайском крае на 2023 год. И здесь у нас десятки тысяч километров линий электропередачи, трансформаторных подстанций, и все это хозяйство надо держать в порядке и развивать.

Николай Пантелеев, директор «Алтайэнерго». Фото: Анна Зайкова.

Спорная льгота

— Не первый раз задаю вам вопрос о льготном присоединении к электросетям. Небольшой бизнес с мощностью оборудования до 15 и до 150 кВт до недавнего времени платил за это мало. В 2022 году ситуация изменилась. В чем суть изменений?

— Если говорить о категории заявителей до 150 кВт, то плата за техприсоединение для этой категории потребителей до 1 июля 2022 года состояла из компенсации только за организационно — технические мероприятия и прибор учета электроэнергии. Расходы на строительство линии и КТП для него в состав платы не включались. С 1 июля 2022 года изменилась методика расчета платы, после чего такие заявители оплачивали плюсом к плате за оргтехмероприятия и прибор учета еще и 50% затрат капитального характера (то самое строительство). А с 1 января этого года оплата составляет 100%.

Заявители же с мощностью до 15 кВт сейчас вместо 550 рублей оплачивают организационно-технические мероприятия и прибор учета электроэнергии. Тем не менее льготное техприсоединение для всех территориальных сетевых компаний, как и раньше, остается убыточным направлением. Почему? Раньше потребитель оплачивал 550 рублей, а мы могли потратить на строительство линии, скажем, 3 млн рублей. Теперь он платит, возможно, 45 тыс. рублей, а мы — те же 3 млн. Размер убытка снизился, но плата, как правило, не покрывает наших затрат.

— Каковы средние затраты на присоединение одного потребителя?

— По очень приблизительным оценкам одно льготное технологическое присоединение обходится «Алтайэнерго» в среднем 270 тыс. рублей. Но это в среднем. Есть крайние примеры. Так, по заявке одного инвестора мы строили линию 10 киловольт протяженностью 15 километров в горах. Наши затраты составили 36 млн. Заказчик оплатил около 2 млн, а затем объяснил, что не получил разрешение на строительство и ввод объекта откладывается на два года.

— Как вы думаете, отменят ли вообще льготное техприсо­единение для малого и среднего бизнеса?

— Органы исполнительной власти, понимая проблемы сетевых компаний, настроены на постепенное увеличение платы за техприсоединение. А в настоящий момент в России установлен потолок: не менее 4 тысяч и не более 10 тысяч рублей за киловатт. В этом диапазоне каждый регион устанавливает свою ставку.

Николай Пантелеев, директор «Алтайэнерго». Фото: Анна Зайкова.

Единственное решение

— Читала, что в 2022 году на фоне слухов об отмене этой льготы в электросетевые компании поступил вал заявок от желающих успеть заключить договор по низким ставкам. Было ли такое на Алтае?

— Конечно. Количество заявок на подключение существенно возросло. Но оно растет и после 1 июля. В этом мы видим и положительную тенденцию — надеемся, что у нас появится много новых потребителей, мы в этом заинтересованы. Ведь чем больше киловатт-часов прошло через подстанции, тем выше наша рентабельность.

В 2022 году у нас появилось почти 4 тыс. новых потребителей в двух регионах. Проблема в том, что в «Алтайэнерго» нет источников для того, чтобы выполнить все заявки в срок.

Инвестпрограмма на 2023 год в соответствии с тарифно-балансовым решением составляет по Алтайскому краю 871 млн рублей, по Республике Алтай — 883 млн рублей. И на эти деньги мы должны и построить новые объекты, и реконструировать существующие, и обеспечить техприсоединение. При этом наша задолженность по техприсоединению по Алтайскому краю — около 3 млрд рублей, по Республике Алтай — около 4 млрд.

— Это означает, что у вас выросла очередь потребителей?

— У нас около четырех тысяч просроченных договоров по обеим территориям. Чтобы сократить отставание, в компании приняли решение дополнительно привлечь кредитные средства на сумму около 600 млн рублей. Но единственно возможное решение в будущем — повышение платы за техприсоединение.

И проблемы не только в присоединении мелких потребителей. Крупные тоже оплачивают не все расходы, как мы говорили выше. Даже при 100% оплаты затрат капитального характера часто для техприсоединения потребителя нужна реконструкция, скажем, подстанции. Иначе мы не сможем увеличить мощность и присо­единить нового абонента. А это уже мы делаем за свой счет. И это существенные вложения.

В конечном итоге эти затраты оплачивают все — вы, я и остальные потребители. Иначе говоря, бизнес решает задачи своего развития за счет потребителей. Поэтому с июля 2024 года расходы на изменение и реконструкцию наших объектов будут включать в плату за техприсоединение. Все остальные потребители не должны нести эту нагрузку.

Николай Пантелеев, директор «Алтайэнерго». Фото: Анна Зайкова.

Неиспользуемые мощности

— Звучит логично, но ведь с этой системой мы уже жили. И предприниматели жаловались, что энергетики выставляют им огромные счета за реконструкцию трансформатора и прокладку кабеля, а потом выясняется, что можно и без этого. Как сделать, чтобы компания-монополист не злоупотребляла своим положением?

— В группе компаний «Россети Сибирь» считают, что информация о свободных мощностях должна быть прозрачной и доступной. Поэтому мы публикуем на сайте сведения о свободных мощностях на подстанциях каждого региона. Полагаю, проблема недоверия в этом смысле снимается.

Хотите построить завод — заходите на сайт и изучайте, где это целесообразнее: там, где есть свободные мощности и плата за техприсоединение будет ниже, или там, где удобно, но мощностей не хватает и придется заплатить больше.

В нашем электросетевом комплексе есть открытые центры питания, есть закрытые. А есть и условно закрытые — техусловия выданы, но потребитель еще не использует эту мощность — но это не безвыходное положение. Неиспользуемые мощности можно купить — наша компания готова выступить как площадка для переговоров с их владельцем, как их организатор. Комиссию за это мы не берем.

— Года четыре назад власти говорили, что введут плату за неиспользуемую мощность. Что сейчас об этом известно?

— Законопроект об этом проходит обсуждение и находится на экспертизе в органах правительства РФ. Почему «Россети» за введение платы? Потому что сетевая компания несет затраты на то, чтобы обеспечить возможность задействовать эти мощности в любой момент.

Мы их обслуживаем и эксплуатируем, не присоединяем других потребителей и могли бы нести меньше потерь. Иногда мы даже вынуждены параллельно строить сети при фактически незагруженной мощности в конкретной точке.

Введение платы было бы стимулом для владельца принять взвешенное решение: надо ли ему сохранять неиспользуемые мощности на будущее и платить за них или, скажем, продать. Но законопроект обсуждается уже около года. Ключевой здесь вопрос о цене — какой должна быть плата за резервирование. Как только компромисс будет найден, решение примут.

— Психологически довольно трудно принять, что нужно платить за то, что не используешь.

— Вот и представители бизнес-сообществ заявили, что это — давление на бизнес и незаконное возложение дополнительной платы. Но ведь они не требуют от поставщиков зарезервировать на складе металл и как-нибудь потом его, может быть, оплатить, если он понадобится. На наш взгляд, требование оплаты наших затрат — это честный подход. Полагаю, разум возобладает.

Николай Пантелеев, директор «Алтайэнерго». Фото: Анна Зайкова.

Системообразующие организации

— Вопрос объединения с другими электросетевыми компаниями региона, вокруг которого было так много дискуссий, уже ушел с повестки дня?

— Я бы не сказал. В 2022 году на территории края было 12 территориальных сетевых организаций (ТСО). Сегодня осталось семь. Постановлением правительства изменили критерии отнесения к ТСО, и маленькие компании либо прекратили деятельность, либо объединились с другими и стали крупнее.

Остались в основном крупные профессиональные игроки. А сети ТСО, лишившихся этого статуса, перешли к «Алтайэнерго», «Алтайкрай­энерго», «Барнаульской сетевой компании». Это очень позитивно сказывается и на надежности, и на прозрачности тарифного регулирования.

— А объединение нескольких крупных сетевых компаний уже не обсуждается?

— Скажем так: мы к этому готовы. Если в регионе работает одна крупная ТСО, есть и единый центр ответственности. Сейчас Минэнерго России идет по такому пути: в каждом регионе будет определена системообразующая ТСО, наиболее устойчивая и стабильная на этой территории.

Она будет отвечать за бесхозяйные сети, подхватывать сети после ликвидации малых ТСО и многое другое. Напомню, что бесхозяйные сети — огромная проблема. Только в 2020-2022 годах мы выявили в двух регионах 237 километров «ничьих» линий электропередачи и 174 трансформаторные подстанции. И мы через суд добивались признания права собственности на них, чтобы можно было включать их в инвестпрограмму, реконструировать и модернизировать.

Системообразующая ТСО и станет таким единым центром ответственности. По предварительному анализу на территории Алтайского края и Республики Алтай такой организацией может стать только «Алтайэнерго».

Николай Пантелеев, директор «Алтайэнерго». Фото: Анна Зайкова.

Позитивные итоги

— В течение нескольких лет деятельность филиала была убыточной. Как вы оцениваете 2022 год?

— 2022 год мы закончили с прибылью 464 млн рублей, из них 280 млн рублей — результат деятельности на территории Алтайского края и 183 млн рублей — Республики Алтай. Прибыль сложилась за счет уменьшения амортизационных отчислений, связанного с переоценкой основных средств, и за счет выручки от дополнительных услуг, которые мы оказываем населению и предприятиям.

Основная же деятельность «Алтайэнерго» по-прежнему не приносит прибыли — мы же работаем в условиях ограничения роста тарифов. Мы, тем не менее, оцениваем итоги позитивно.

В прошлом году и начале этого мы ни разу не допустили массовых отключений и ограничений на территориях двух регионов. Мы видим постепенное, но устойчивое снижение аварийности. Удалось увеличить зарплату производственно-промышленного персонала примерно на 15%.

— Весной прошлого года все энергокомпании, отвечая на наши вопросы об импортозамещении, утверждали: у них нет проблем с поставками материалов и оборудования. Что показал год работы?

— Проблем не было и нет. Хороший аргумент в пользу этого — то, что мы полностью выполнили все свои программы, а план по ремонтам даже перевыполнили. Все оборудование производится на территории Российской Федерации и дружественных стран. Были некоторые заминки по срокам поставки, но мы это пережили.

Конечно, в компании еще прорабатывается переход на отечественное программное обеспечение. Но эта тема никак не влияет на надежность. Если взять и отключить компьютеры, энергосистема будет работать — есть аналоговые механизмы управления.

— И вам не пришлось сдвигать сроки установки, например, интеллектуальных счетчиков?

— Нет. У нас надежные поставщики-производители. В 2023 году на программу установки интеллектуальных приборов учета запланировано более 200 млн рублей. А в прошлом году на территории обслуживания «Алтайэнерго» установлено более 5 тыс. «умных» счетчиков в обеих территориях.

Все они работают и помогают снижать потери и повышать качество обслуживания населения.

— Планируете ли ввести в 2023 году какие-то крупные объекты?

— Последние пять-шесть лет мы каждый год сдавали по новой подстанции. Но в 2023 году на территории края такие объекты, как, например, подстанция Санниковская, которую мы достроили в 2022 году, вводить не будем. А вот заделы на будущее есть.

Провели переговоры о строительстве новой подстанции с компанией «Алтайская крупа» — она хочет развиваться, нужны новые мощности. В перспективе — объекты для холдинга «Алтай-лес», в кулундинской зоне планируют строить новый завод. Компания «Сибирь-Полиметаллы» изучает возможности техприсоединения крупных объектов на территории бывшего алтайского тракторного завода в Рубцовске.

Есть серьезные планы по Республике Алтай. Будем строить подстанцию для всесезонного курорта Манжерок, для нового туристско-рекреационного комплекса на Телецком озере. Словом, развиваемся вместе с экономикой.

О чем еще рассказал Николай Пантелеев Об инвес­тициях В «Алтайэнерго» на 2023 год запланировано освоить 1 ,76 млрд рублей, в том числе в Алтайском крае — 871 млн, в Республике Алтай — 883 млн. На техприсоединение заявителей льготных категорий потребителей (до 150 кВт) планируется направить 804,7 млн рублей. В том числе в Алтайском крае — 395 млн, в Республике Алтай — 409,8 млн. На исполнение договоров техприсоединения потребителей мощностью более 150 кВт планируется освоить 305 млн рублей, в том числе в Алтайском крае — 7,7 млн, в Республике Алтай — 297,450 млн. Инвестиции будут направлены также на модернизацию и реконструкцию действующих энергообъектов и строительство новых. О ремонтах Объем средств, которые планируется вложить в ремонты в этом году, составляет 742 млн рублей, в том числе на объекты Алтайского края — 620 млн руб., Респуб­лике Алтай — 122 млн руб. Большой объем работ предстоит на линиях электропередачи 0,4-10 киловольт (кВ). Здесь заменят 75 километров провода, 2500 опор, почти 6000 изоляторов. На линиях с большим напряжением 35-110 кВ предстоит замена 23 опор, 18 тысяч изоляторов, около 15 километров провода. Предстоит ремонт 180 подстанций 35-110 кВ и более полутора тысяч комплектных трансформаторных подстанций (КТП). Почти 2000 гектаров трасс ЛЭП освободят от лишней растительности. О новых потребителях В 2022 году в Алтайском крае появилось 2753 новых потребителя, в Республике Алтай — 1136. Среди «новичков» много физлиц (жителей пригородных поселков), 10 ФАПов и амбулаторий, два детсада, центр физкультуры и спорта, шесть школ. В Республике Алтай исполнены четыре договора на техприсоединение новых микрорайонов комплексной жилищной застройки. Подключено 253 участка суммарной мощностью 2 тыс. кВт. В крае к сетям «Алтайэнерго» присоединились более 10 крупных предприятий, например, комплекс КРС на 650 голов с молочным блоком в Топчихинском районе.