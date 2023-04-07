10 апреля
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Экономика

Клиентам банка «Открытие» без расчетного счета будет доступна инкассация в «Бизнес-портале»

Оформить классическую или онлайн-инкассацию через автоматизированную депозитную машину (АДМ) предприниматели без расчетного счета в «Открытии» могут через «Бизнес-портал» — интернет-банк для малого и среднего бизнеса.

Клиентам без РКО теперь доступен полный функционал нового раздела «Инкассация» в «Бизнес-портале». Они могут онлайн подать заявку на подключение продуктов (классическая инкассация или АДМ) и на изменение условий договора: добавить или удалить объект инкассации, демонтировать АДМ, а также подписать договор или изменения к нему разовым SMS-кодом/usb-токеном.

Использование «Бизнес-портала» сэкономит время клиента и сотрудников банка на пересылку и подписание документов. С онлайн-инкассацией в АДМ компании могут работать в круглосуточном режиме с наличной торговой и агентской выручкой без выхода из торговой точки или офиса продаж, зачислять средства на расчетный счет или специальный банковский счет в режиме онлайн, на 100% исключить риски хранения наличных в кассе компании в ночное время и праздничные дни.

Процесс начала работы в «Бизнес-портале» одинаков для клиентов с расчетным счетом и без него. Для первого входа каждому пользователю автоматически приходит приветственное SMS-сообщение c логином, временным паролем и ссылкой на вход, а также e-mail с необходимой информацией.

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