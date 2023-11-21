Китайские бренды смогли увеличить продажи новых авто на рынке Сибири

Почти все китайские марки: Haval, Chery, Geely, Changan, Omoda, Exeed, Jetour и Tank, занимающие в региональном рейтинге самых продаваемых автомобилей позиции со второй по девятую, продемонстрировали рост объемов продаж. Исключением стал лишь Chery, который снизил продажи на 5%. А вот продукцию «Автотора» — BAIС и SWM — пока раскупают не столь бойко: общий объем продаж за год едва перевалил 20 «штук». Причем бизнес по SWM, от дистрибьюции которого недавно отказалась компания «Обухов», у калининградского завода пока вообще застопорился. В то же время еще одна китайская марка того же предприятия — Kaiyi — нашла с момента старта продаж в конце марта уже порядка сотни покупателей. В целом, на китайские машины приходится 63% всего рынка новых автомобилей в СФО.
Лидерство продаж по-прежнему сохраняет за собой отечественная Lada с 1 235 проданными новыми авто. Несмотря на это тольяттинский автопроизводитель на 25% снизил собственный объем продаж относительно весьма успешного сентября, когда удалось реализовать 1649 машин и достигнуть рыночной доли в 29%. По итогам октября она снизилась до 23%. Наиболее весомый вклад в объем продаж продолжала вносить Lada Granta (294 машины) и две модели Niva — Legend и Travel, разошлись в октябре тиражом по 245 и 225 машин соответственно. Два других отечественных автопроизводителя — UAZ и “Москвич” показали рост продаж: у ульяновского автопроизводителя было продано немногим больше машин, чем в сентябре (99 штуки и почти все — Patriot), у «Москвича» — на 67% больше, чем месяцем ранее (все — «Москвич» 3 серии). Совокупная доля российских авто по итогам октября составила 25%.
Третье место по популярности отдано представителям японского автопрома (318 проданных авто), представители которого попадают в Россию исключительно в рамках параллельного импорта. В тройке самых популярных моделей — Lexus RX, Toyota Camry и Mitsubishi Outlander,на них пришлось более трети всех проданных автомобилей из Страны восходящего солнца.
Марина Дембицкая,
руководитель «Открытие Авто (блок автобизнеса банка «Открытие»):
Стоит отметить, что немало импортеров китайских марок продолжают сегодня вести бизнес без сколько-нибудь существенных поддержек продаж в части trade-in и F&I, работая на условиях предоплаты. И если летом фактор высоких цен компенсировался относительно доступными кредитами, то с повышением в конце октября ставки ЦБ до 15% заемные деньги стали заметно дороже, а кредитные продажи продолжают сокращаться. При этом те, кто жертвует частью прибыли, на продвижение брендов за счет поддержек, в том числе совместно с банками, демонстрируют вполне хорошие бизнес-результаты.