Каждый десятый заемщик ВТБ в Алтайском крае оформляет налоговый вычет в упрощенном порядке

Заявки на возврат уплаченных за покупку недвижимости налогов в ВТБ Онлайн подали порядка 15 тысяч сибиряков: это 11% от числа ипотечных заемщиков банка в Сибирском федеральном округе, которые оформили ипотеку с начала работы сервиса.

Сервис по упрощенному оформлению налоговых вычетов в ВТБ Онлайн позволяет обладателям ипотеки бесплатно, в несколько кликов подать заявку на получение такой льготы. При этом не требуется собирать документы, заполнять налоговую декларацию и подавать ее в ФНС.

Популярнее всего сервис в Иркутской области, здесь им воспользовались 13% ипотечных заемщиков банка ВТБ. В Новосибирской, Кемеровской и Омской областях имущественный вычет онлайн оформили по 12% ипотечных заемщиков, что тоже выше среднего показателя по СФО. В Алтайском крае заявку на оформление вычета в упрощенном порядке подал каждый десятый ипотечный заемщик банка.

Сервис по оформлению налогового вычета в упрощенном формате был запущен банком в 2021 году в партнерстве с ФНС. Он позволяет нашим ипотечным заемщикам направлять заявки на получение имущественного вычета через онлайн-сервисы банка. Процедура проста и не требует подачи налоговой декларации. В целом, по оценке банка, в этом году количество поданных заявлений увеличится в три раза по сравнению с прошлым годом, — подчеркнул управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

Всего по стране упрощенный налоговый вычет в ВТБ оформили почти 11% ипотечных заемщиков. Помимо СФО наибольшая доля пользователей сервиса — в Дальневосточном, Центральном, и Уральском федеральных округах.