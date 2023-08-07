Как в центре "Мой бизнес" создают программы с учетом изменяющихся тенденций

У Ирины Черепановой, руководителя центра поддержки предпринимательства, на рабочем столе уже материалы к новому осеннему проекту, когда в центре “Мой бизнес” только закончилась “Азбука предпринимателя”. Она знает, как создать и упаковать программу так, чтобы получить от нее максимум пользы. С Ириной мы подвели итоги “Азбуки”, поговорили о новых масштабных проектах и о том, почему так важно оказывать поддержку тем, кто только начинает свой путь в предпринимательстве и как это делает центр “Мой бизнес”.

— Ирина, вот только отгремела “Азбука”, почему вместо 4 дней она длилась 5?

— Ежегодно мы проводим 5-6 потоков “Азбуки” все зависит от запросов аудитории на эту программу. С учетом того, что сейчас действует поддержка в виде грантов для молодежи до 25 лет, грантов для социальных предпринимателей, а также социальные контракты на открытие собственного дела, существует колоссальная востребованность этой программы. В этом году именно эту программу прошли около 90 человек. Пришлось добавить один день, чтобы разделить участников на 2 группы для индивидуальной работы с каждым по расчету жизнеспособности своего проекта.

— Наблюдала много молодых ребят на программе, как так вышло? И что за бизнес у молодых?

— Действительно, аудитория получилась смешанная. Большинство ребят в возрасте от 14 до 25 лет. В основном те, кто будут претендовать на молодежные гранты и получение финансовой поддержки.

Проекты разные — есть и образовательные, связанные с психологией, вообщем все — от общепита и открытия собственных пекарен до работы на маркетплейсах и производства одежды.

На самом деле, сейчас ребята очень вовлеченные — большую роль играет и поддержка родителей, но и сами ребята заряженные этой предпринимательской энергией. Им хочется зарабатывать. Однозначно, из тех 50 молодых участников — абсолютно каждый полностью погружен в свой проект. Это их идеи и мечты, мы со своей стороны помогаем им на “Азбуке” определиться — стоит ли заниматься этим бизнесом или переформатировать его.

— Поговорим о спикерах, все в полном восторге от них.

— Это, на мой взгляд, наша сила — мы уже давно сотрудничаем с Анной Немчиновой — она много лет занимается продажами, помогает побороть страхи и неуверенность, дать верную оценку своему проекту и целевой аудитории. Важно — наши эксперты — практики — как раз их подача, свобода в общении с предпринимателями, простота информации и дает максимум пользы. Ирина Турова также наш многолетний партнер. Прорабатывает с участниками финансовые показатели, просчитывает окупаемость проекта и дает ребятам теоретическую основу и по каким финансовым показателям вообще оценивается жизнеспособный проект. Затем лично обсуждает с участниками их расчеты и указывает на слабые и сильные стороны. Жанна Суворова прорабатывает вопросы бухгалтерского учета и налогообложения, и то, с чего стоит начать при регистрации своего бизнеса.

— Какие еще проекты центра “Мой бизнес” помогают бизнес-сообществу развиваться, добавлять новизну в уже существующее дело?

— Мы создаем все наши программы от запросов предпринимателей и изменяющихся тенденций. Как раз сейчас мы внедряем интернет продвижение и интернет — маркетинг. Старт программы 8 августа по запуску компании и продвижению в интернете, у всех желающих еще есть время присоединиться к последующим блокам программы, так как она рассчитана на месяц. Напомню, что программа абсолютно бесплатная. Структура этой программы упакована на основе всех трендов — нейросети, продвижение во Вконтакте, где также появилось много сервисов, дополнили блоками работы в телеграмм и продажами в социальных сетях, продвижением бизнеса и в поисковых системах. Делиться знаниями и “заряжать” будут федеральные спикеры, которые сами занимаются маркетингом и владеют первичной информацией обо всех этих изменениях.

На эти программы к нам приходят учиться те, кто уже занимаются интернет — маркетингом на коммерческой основе, и предприниматели, в команде которых есть маркетолог, чтобы быть в курсе как устроена эта работа и общаться с аудиторией на одном языке. Здесь нет привязки к сфере предпринимательской деятельности — главное чтобы это были действующие предприниматели, либо самозанятые. Блоки прекрасно упакованы и дают все нужные инструменты.

— Ирина, на столе уже “теплый” осенний проект. К чему нам готовиться?

— Планируем организовать форум на тему маркетплейсов — вроде это уже стало классикой - одним из инструментов продаж для компаний, но запросы продолжают поступать. Концептуально проект упакован и будем анонсировать его уже в ближайшее время. Следить за новостями — можно на всех ресурсах: на сайте, в телеграмме, в сообществе Вконтакте.

Если видите интересующий вас анонс подавайте заявку, на какие-то услуги введен ограниченный прием заявок. Все программы бесплатные, реализуются за счет средств национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", строятся по принципу — “Лидеры учат лидеров” — это однозначно так. Есть разные форматы и подходы, но неизменно одно — высокое качество программ — вот на грядущий форум по маркетплейсам мы будем приглашать предпринимателей края, которые будут делиться опытом работы на площадках. Участие примут федеральные и региональные спикеры, продвигающие свой бизнес именно на маркетплейсах. Долго готовились к запуску и будем надеяться, что программа принесет максимальную пользу.