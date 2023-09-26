Как в Барнауле прошла бизнес-конференция «Алтай — земля возможностей»

Совсем недавно в шатре «Монблан», на живописном берегу Оби в районе Змеиногорского тракта, прошла конференция в формате «Алтай — земля возможностей. Творчество и бизнес 2023». Спикерами стали представители власти, бизнеса, искусства и творчества, которые рассказали, как Алтай дает благодатную почву для развития предпринимательства в родном крае.

Конференция состоялась уже в четвертый раз, при поддержке центра «Мой бизнес», и собрала знания и опыт ее участников в единую концепцию использования бренда Алтайского края. Организаторы уверены: предприниматели жаждут монетизировать свои продукты и творчество именно в родном регионе. И судя по количеству заявок на участие в форуме, а их было зарегистрировано 90 — это правда.

Региональный Центр «Мой бизнес» оказывает разноформатную поддержку предпринимательского сообщества по принципу «одного окна». Активно развивает и прорабатывает сильную образовательную базу, исходя из запросов бизнеса. Кроме того, оказывает финансовую и гарантийную поддержку, а также предоставляет современные пространства для работы и общения.

Мероприятие состояло из двух частей. Все спикеры так или иначе были связаны с Алтаем: вдохновлялись им, живут или трудятся здесь.

Гость форума — начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Сергеевич Евстигнеев подробно рассказал о мерах государственной поддержки местного бизнеса. Он подчеркнул прямую зависимость между развитием бизнеса и экономики и ростом уровня социальной и творческой составляющих жизни города и региона.

Александр Евстигнеев. Фото: Анна Зайкова.

Будете развиваться вы — будет развиваться Алтайский край, будет развиваться наша страна. Мы максимально вкладываем в предпринимательство возможные ресурсы на федеральном и региональном уровнях. И будем продолжать это делать. Спасибо, что, несмотря на сложности, вы продолжаете заниматься бизнесом и творческими инициативами на нашей родине, — заключил Александр Евстигнеев.

Среди выступающих были представители большого, среднего и малого предпринимательства.

Анна Усова. Фото: Анна Зайкова.

Анна Усова,

организатор конференции «Алтай — земля возможностей. Творчество и бизнес 2023»:

У конференции есть большая миссия и значимость. Убедить предпринимателей в том, что Алтай — земля возможностей. Также, обменяться опытом. Гости и участники охотно задавали друг другу вопросы, интересовались начинаниями коллег, просили у спикеров советы по развитию своего дела.

Вместе с тем, Анна отметила, что сейчас у молодых стартаперов есть колоссальная возможность легко запустить свое дело с нуля. Есть много программ, где начинающие предприниматели могут поработать с опытными наставниками и пройти обучение.

При поддержке центра «Мой бизнес».