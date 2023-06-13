Как современные технологии помогают наладить оповещение об обработке полей и спасают пчел

Сегодня мы хотим рассказать о проекте «Полевизор» , задача которого заключается в информировании населения края об обработках полей агрохимикатами. Об особенностях проекта нам рассказал его руководитель Павел Занин.

— «Полевизор» – что это?

— Прежде всего это сервис уведомления пчеловодов об обработке полей средствами защиты растений и агрохимикатами. Чтобы пчелки были живы и здоровы и приносили прекрасный алтайский мед.

— А есть еще что-то?

— Да, конечно. Любой агрохимикат имеет класс опасности не только для пчел, но и для человека. Я думаю, если вы знаете, что поле, на котором вы собрались на утренней зорьке собрать полевую клубнику, находится рядом с территорией обработки и собирать клубнику в течение трех дней не рекомендуется, вы туда не поедете.

— Так почему же обрабатывают поля такой химией?

— Пестициды применяются во всем мире. И не только на полях. Посмотрите, сколько препаратов для защиты садовых растений продают в садоводческих магазинах. Только садовод, обработав свои грядки, не будет собирать урожай в течение определенного инструкцией препарата срока. А вредители, шмели и пчелы, попавшие под обработку, погибнут.

Ведение современного сельского хозяйства тоже предполагает обработку полей препаратами, которые могут быть опасны для пчел и человека. Это незаменимая составляющая в технологических схемах агротехнических работ сельскохозяйственных предприятий. Есть вариант отказаться от их применения, но он, на мой взгляд, утопичный. Но есть другой вариант — предупреждать и контролировать. Контролировать — это не наша задача, а вот предупреждать мы можем.

— И какое решение проблемы вы предлагаете?

— Наш сервис позволяет агрегировать информацию о планируемых обработках полей агрохимикатами и публиковать эти данные в открытом доступе для всех желающих с ней ознакомиться. Для этого сельхозтоваропроизводитель заполняет на сайте специальную форму об обработке поля на определенные дни и размещает уведомление онлайн.

— Что необходимо указать при подаче уведомления и какие данные содержит эта форма?

— Уведомление должно содержать следующие сведения:

границы запланированных к обработке пестицидами и агрохимикатами земельных участков;

сроки проведения работ;

способ проведения работ;

наименования запланированных к применению пестицидов и агрохимикатов и классы их опасности;

сведения об опасных свойствах, запланированных к применению пестицидов и агрохимикатов;

рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях.

По всей форме есть подсказки и там очень трудно допустить ошибку. Текст уведомления генерируется автоматически из внесенных данных, подписывается электронной цифровой подписью предприятия, подавшего уведомление.

— Вы сказали, что с информацией об обработках может ознакомиться каждый?

— Да, на сайте есть соответствующий раздел. Сейчас данные выводятся в виде таблицы с фильтрами по районам края и месяцам обработки. В таблице указаны планируемые сроки обработки и вся необходимая дополнительная информация. Мы перманентно улучшаем систему. Надеюсь, скоро запустим вывод информации об обработках на Яндекс картах.

— А что может помешать?

— Технически мы уже нашли классное решение. Сейчас вопрос в стоимости использования сервиса Яндекса, цена может достигать нескольких миллионов в год.

— Раз уж заговорили про деньги, то за чей счет разрабатывается проект?

— Это собственные средства. Над проектом работает барнаульская команда разработчиков из ADN. Они крутые ребята!

— Как собираетесь зарабатывать?

— Публикация уведомлений платная. Так же есть возможность подписаться на оповещения об обработках. Для этого нужно выбрать интересующий район Алтайского края и оплатить подписку. Оповещения по интересующему району будут приходить все лето. Это для тех, кто не хочет ежедневно мониторить сайт.

— Как приходят оповещения?

— Сейчас это электронная почта. В работе чат-бот в Телеграме, оповещения по смс, Ватсапу. Задача — задействовать различные формы оповещений по максимуму.

— А как же дедушка-пчеловод в деревне, который далек от современных технологий?

— Дедушкам либо внуки помогают, либо они получают информацию из районных газет, где уведомления также публикуются. Не нами. Сотрудничество с районными газетами нам еще предстоит наладить.

— Значит, кроме «Полевизора» есть еще механизм оповещения об обработках?

— Конечно, есть. И не один. Но первая проблема заключается в том, что все эти механизмы разрознены. Скажем так, каждый из механизмов очень широко известен очень узкому кругу лиц. Закон обязует агрария подать уведомление об обработке в СМИ, но не говорит, в каком. Можно подать в «Якутском оленеводе», но кто ж его читает в Стародраченино (деревня в Заринском районе)?

— А какие еще есть проблемы?

— Формальный подход к подаче уведомления. Например, в уведомлении пишут, что обработка будет проводиться в интервале с 1 июня по 30 июля. Или пишут в одном уведомлении к временнОму интервалу большой список кадастровых номеров полей.

А что пчеловоду или грибнику делать с этой бесценной (а по факту никому непонятной, а стало быть, никому ненужной) информацией? Закрыть пчел в ульях, не ходить по грибы-по ягоды два месяца? Это абсурд. В итоге что происходит? Все «забивают» на это уведомление, а потом аграрию светят судебные разбирательства. И не всегда они заканчиваются в его пользу. Есть многомиллионные определения судов в пользу пчеловодов из-за того, что уведомление соответствует требованиям, а здравый смысл в нем отсутствует.

— И как минимизировать риски?

— Составлять уведомления так, чтобы понял даже тот, кто понять не хочет. На этом, кстати, основан алгоритм подачи уведомления в «Полевизоре». Одно поле — одно уведомление, с конкретными датами, конкретным химикатом или баковой смесью, информацией о классах опасности и рекомендациями для пчеловодов.

— Но это ж сколько уведомлений нужно подать хозяйству с большим количеством полей? Это дорого?

— Дорого по сравнению с чем? Со штрафом? С выплатой компенсации за гибель пчелосемей и недополученную прибыль? Эти суммы в сотни раз больше стоимости уведомления. А если что-то случится с человеком, так это вообще уголовная ответственность. Конечно, можно продолжать играть в рулетку, но прецеденты уже есть. И есть даже случаи потребительского терроризма.

— Это что такое?

— Это мошенники, которые живут за счет того, что постоянно судятся. Хорошо знают законодательство, понимают его слабые места и пользуются этим. Совсем оградиться от них нельзя, но по максимуму защититься можно. Как? Не подходить к подаче уведомлений формально.

— Спасибо. И еще один вопрос. Как планируете дальше развиваться?

— Разработка такого продукта как «Полевизор» — это процесс непрерывного совершенствования. Одной из амбициозных задач проекта, я вижу разработку единой, удобной в использовании информационной площадки по информированию населения о проводимых обработках сельскохозяйственных полей, а также лесов от вредителей.

Для этого нужно организовать обмен с районными газетами, РЕСПАКом, электронными СМИ, пригласить к сотрудничеству как можно больше сельхозтоваропроизводителей и пчеловодов, глав районных администраций и муниципалитетов.

Отдых на природе, охота, рыбалка, туризм — должны быть безопасными. Но и запрещать использование агрохимикатов невозможно. Поэтому остается правильное, понятное, открытое информирование.