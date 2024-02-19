19 февраля
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Экономика
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Как предприятия Алтайского края развивают экспортное направление

Зачем нужен экспорт, когда и здесь хорошо? Спросили у предпринимателей Алтайского края, продукция которых уже успешно закрепилась на внешних рынках. Вместе с региональным Центром поддержки экспорта, который по итогам работы в 2023 году вошел в "Топ-20 лучших в России", краевые экспортеры не останавливаются на достигнутом, а расширяют географию поставок.

Экспортеры Алтайского края расширяют географию поставок.
Экспортеры Алтайского края расширяют географию поставок.
Фото предоставлено Центром "Мой бизнес".

Спрос растёт на красную чечевицу, выращенную в Алтайском крае — очень полезный продукт, говорит Евгений Лугачёв.

Его предприятие 7 лет занимается переработкой зернобобовых культур.

Евгений Лугачёв.
Евгений Лугачёв.
Фото предоставлено Центром "Мой бизнес".

Здесь культура проходит полный цикл переработки — очистка, калибровка, шлифовка, шелушение, дробление. За качество продукции отвечают специалисты и современное оборудование. Модернизация в прошлом году помогла повысить производительность втрое — до 100 тонн в сутки. Рост объемов производства, высокий стандарт алтайской продукции, ответственность перед клиентами и участие в бизнес — миссиях — это как раз то, что и приносит предприятию новых международных партнеров, отметил руководитель предприятия "Алтай ЭКО сорт" Евгений Лугачёв.

Посетили Азербайджан, Узбекистан, сейчас у нас в планах посетить ОАЭ и Минск. "Мой бизнес" помогает нам зайти на рынок той или иной страны точечно, то есть он вычисляет нужных нам клиентов, — рассказал руководитель предприятия.

Центр поддержки экспорта оказывает услуги бизнесу в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", инициированного Президентом РФ. На базе центра предприниматели могут получить консультации по поиску партнеров, помощь в экспертизе и сопровождении контракта; а в рамках бизнес-миссий и выставочных мероприятий встретиться с партнерами из других стран, которые заинтересованы в продукции Алтайских производителей.

А насколько это эффективно для бизнеса края рассказал и.о. руководителя Центра поддержки экспорта Алтайского края Станислав Татаринцев

Станислав Татаринцев.
Станислав Татаринцев.
Фото предоставлено Центром "Мой бизнес".

Есть такой интересный показатель — это объём экспорта на рубль поддержки. То есть, мы потратили рубль, а экспортёр на 49 рублей экспортировал товара, то есть 1 к 49. При том, что такая плановая цифра — это 1 к 30, — объясняет Станислав.

В числе постоянных клиентов Центра — Барнаульский химзавод. Предприятию почти 100 лет. Ремкомплекты его производства используют шиномонтажные мастерские по всей стране. Сейчас здесь активно осваивают экспорт в Казахстан, Белоруссию, Азербайджан и Армению. В этом году и российским, и зарубежным клиентам предложат новинку — бесцветный герметик для шин.

Андрей Алексеев, главный инженер Барнаульского химического завода объясняет, что был востребован немецкий вариант и на предприятии был разработан аналог, сейчас его активно продвигают.

Такая вещь была достаточно дорогая, эксклюзивная, а мы сделали попроще, подешевле, надеемся, что она будет востребована, — говорит Андрей Алексеев.

В прошлом году здесь усилили производство мощным трансформатором и компрессором. А в этом году планируют увеличить выпуск продукции на 40 процентов и расширить ассортимент.

Напоминаем, что все услуги Центра поддержки экспорта Алтайского края доступны здесь.

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