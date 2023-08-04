Как правительство пытается остановить рост цен на бензин в Алтайском крае

Нефтяные компании России правительственным указом обязали выставлять на биржу больше топлива 5-го класса. Минимальная доля продажи бензина вырастет 12% до 13%, дизеля — с 8,5% до 9,5%.

Цены должны упасть

Ранее читатели altapress.ru обратили внимание на рост цен на бензин на заправках Алтайского края. Вице-президент «Российского топливного союза» Юрий Матвейко указал, что причина роста заключается, в том числе, в недостаточном объеме выставляемого на биржевые торги топлива для внутреннего рынка. Поэтому правительство и стремится его увеличить.

Пресс-служба правительства РФ:

Продажа на бирже части топлива, производимого российскими нефтяниками, дает независимым автозаправочным станциям возможность приобретать его по рыночным ценам. Такой подход снижает риски монопольного ценообразования, поскольку многие доминирующие участники топливного рынка обладают собственной сетью заправок.

Документ. Одобрение. Pixabay.com

Но не обязаны

Впрочем, управляющий партнер «Петролеум Трейдинг» Максим Дьяченко в интервью «Коммерсантъ» рассказал, что все нефтекомпании и так выставляют на биржу как минимум 13%, а как правило, 18–20% произведенной продукции. Судя по его прогнозам, скоро АЗС будут вынуждены поднимать цены, просто чтобы избежать убытков.

Дело в том, что цены на нефтепродукты росли долго, и это уже привело независимые автозаправки на грань рентабельности. Все дело во временном лаге между закупкой топлива на бирже и отпуском его клиенту на АЗС.

Этот лаг составляет порядка двух месяцев, поэтому сейчас на заправках еще продается топливо, купленное в апреле, но оно дает уже околонулевую рентабельность. А продажа топлива, купленного еще позже, может принести заправкам уже прямые убытки.

Кошелек. СС0

Дешевле ездить на электричестве

По данным на 31 июля средние цены в Алтайском крае составляли:

На дизельное топливо — 60 рублей. По сравнению с предыдущей неделей цена выросла на 14 коп.;

На АИ-92 — 47,98 рубля. По сравнению с предыдущей неделей цена выросла на 45 коп.;

На АИ-95 — 50,45 рубля. По сравнению с предыдущей неделей цена выросла на 58 коп.;

На АИ-98 — 62,02 рубля. По сравнению с предыдущей неделей цена повысилась на 62 коп.

В середине июля Глава «Российского топливного союза» Ринат Фаттахов посоветовал тем, кто недоволен ростом цен на бензин, приобрести электромобиль или гибрид. Он также заметил, что обилие нефти в стране — не аргумент для того, чтобы бензин был дешевым, поскольку воды тоже много, но стоит она подчас дороже бензина.