Как безопасно открыть бизнес в 2023 году? Советы экспертов

С чего начать?
Эксперты рекомендуют тщательно проанализировать, как внешние факторы могут повлиять на развитие бизнеса и динамику потребительского спроса. Для этого стоит воспользоваться PESTEL-анализе (PEST-анализ — это маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления политических, экономических, социальных и технологических аспектов внешней среды). С его помощью каждый бизнесмен, который решил открыть своё дело в РФ, может рассмотреть наличие и влияние на бизнес следующих факторов:
- политические;
- экономические;
- социальные;
- технологические;
- экологические;
- юридические.
Политические факторы
В последнее время усиливается государственный контроль над экономикой. Иностранные компании проходят тщательную проверку, нормы законодательства ограничивают их деятельность.
Введённые санкции могут оказаться препятствием для успешного ведения бизнеса. А вот уход иностранных конкурентов только на руку отечественным бизнесменам: поле деятельности существенно расширяется.
Экономические факторы
Для успешного преодоления экономических барьеров эксперты рекомендуют уделить время своему образованию. Например, в каждом регионе открыт центр «Мой бизнес», в котором можно повысить свой уровень профессиональных навыков.
А для привлечения капитала используйте все средства: пытайтесь получить гранты, рассматривайте кредитные предложения с меньшими процентами.
Социальные факторы
Главная угроза для российского бизнеса — старение населения и уменьшение числа трудоспособных граждан. Чтобы снизить её влияние и получить необходимых специалистов, используйте меры профилактики: обучайте сотрудников на месте, привлекайте персонал, способный работать удалённо, прибегайте к услугам специалистов на аутсорсе. Так вы сэкономите средства и расширите свои возможности.
Технологические факторы
Осваивайте и применяйте новые технологии в бизнесе, чтобы добиться отрыва от конкурентов. Например, можно внедрить ChatGPT (чат джипити) или другие AI-технологии (Искусственный интеллект). Но необходимо помнить, что технологические возможности являются и угрозой. Будьте бдительны и позаботьтесь о сохранности данных компании.
Экологические факторы
Современные люди задумываются о том, как производство влияет на экологию, а продукция — на их здоровье. Идите в ногу со временем и, например, запустите производство экопродукции.
Юридические факторы
Нововведения в законодательной сфере могут стать препятствием для успешного развития бизнеса в России. Но крупные компании смогли остаться на плаву несмотря на повышение налогов. Эксперты сервиса «Финансист» рекомендуют использовать их опыт, ориентироваться на готовые бизнес-модели, чтобы исключить собственные ошибки.