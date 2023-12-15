Качество и экологичность. Как алтайское производство поставляет пластиковую тару по всей России и покоряет заграницу

Компания «Партнер-­тара» основана в 2009 году. Организация начинала свою деятельность как дилер известных компаний, а в 2013 году одна из немногих сумела запустить собственное производство. Учредитель и бессменный руководитель компании Игорь Вебер, исполнительный директор Станислав Синявский и ведущий маркетолог Наталья Багаева рассказали, как предприятию удается оставаться надежным и востребованным по всей России товаропроизводителем и какие у него планы насчет зарубежного рынка.

Преимущество — долговечность

«Партнер-Тара» работает в основном с пищевой промышленностью, производит ящики для перевозки и хранения рыбы, мяса, колбасы, молочных продуктов, хлебобулочных изделий и т. д.

Активное сотрудничество ведется и с логистическими компаниями. Для них изготавливаются как легкие, так и тяжелые паллеты, спроектированные по европейским стандартам, а соответственно, удобные для перевозки грузов.

Также многооборотная пластиковая тара используется в текстильной промышленности, сельском хозяйстве, машиностроении, добыче ресурсов и строительной отрасли. Есть тара для утилизации бытовых отходов и хранения сыпучих и жидких веществ.

Вся продукция полностью сделана из пищевого пластика. Сырье закупается у российских производителей. По словам Натальи Багаевой, одно из важных преимуществ отечественного материала — долговечность производимой из него продукции.

Продукция компании «Партнер-Тара». Фото: Анна Зайкова.

Забота о природе

Если тара не будет контактировать непосредственно с пищевыми продуктами, то ее производят из первичного сырья с добавлением вторичного, то есть из переработанных полимеров. Для этого компания закупает вышедшую из оборота тару, в том числе у своих же клиентов. Затем производит рециклинг на специальном оборудовании и снова запускает в производство.

С одной стороны, это экономически выгодно — на производство тратится меньше первичного сырья, что значительно влияет на конечную стоимость продукта. С другой стороны, это положительно сказывается на экологии, ведь сырьем для производства служит, по сути, мусор.

Зачем выбрасывать на свалку, когда можно переработать и снова запустить в производство? Наши клиенты в курсе, что мы делаем рециклинг полимеров. Мы также готовы забрать вышедшую из оборота тару и заменить ее на новую, — говорит исполнительный директор.

Для переработки пластика не нужны сложные технологические процессы и оборудование, а вторичные гранулы по физическим и химическим параметрам практически не отличаются от первичных. Вся продукция безопасна для окружающей среды, соответствует ГОСТам и имеет необходимые сертификаты качества.

Индивидуальный подход

Тара создается с учетом тех потребностей и трудностей, с которыми сталкивается каждый конкретный клиент.

Самое главное — качество. Нам важно, когда люди к нам возвращаются. Вроде есть стандартный ящик, четыре угла, что еще нужно. Но к каждому партнеру у нас индивидуальный подход, — рассказывает Станислав Синявский.

По договоренности компания может облегчить вес ящика, если, например, на производстве трудятся в основном женщины. Или добавить в изделие дополнительные ребра жесткости, усилить дно — для перевозки тяжелых продуктов, таких как мед или мясо. Можно сделать более крепкую ручку, сгладить углы ящиков для плавного прохождения их по конвейерной линии. Либо даже изготовить изделие с нуля по запросу клиента.

Работая дилерами, мы за несколько лет смогли не только изучить потребности компаний в определенной пластиковой таре, но и выявить точечные запросы потенциальных клиентов, — говорит Наталья Багаева.

Алексей Малин и Наталья Багаева. Фото: Анна Зайкова.

Так получилось создать, например, особую конструкцию нескользящей во время дождя и мороза ручки. Позаботилась компания и о защите таких продуктов, как мед и икра, сделав и запатентовав специальные «ушки» под пломбы у куботейнера, которые не позволят открыть его во время транспортировки.

Внимание к запросам клиентов позволило моментально «выстрелить» и «взлететь», заняв твердую позицию на рынке.

Основным же залогом успешной конкуренции в компании считают соотношение «цена — качество» и уникальность продукции. Например, ящики для перевозки птицы производят только два предприятия в России, и одно из них — «Партнер-тара».

Мечта, ставшая целью

В 2023 году «Партнер-тара» приняла участие в шести выставках-ярмарках. В следующем году в планах выставлять стенд на одном из самых крупных событий упаковочной индустрии в России и странах Восточной Европы — «RosUpack (РосУпак)».

Вместе с тем компания растет и расширяется: уже открыты филиалы в Новосибирске, Екатеринбурге, Москве, Калининграде, в скором времени будут освоены рынки Владивостока, Беларуси и Казахстана.

Мы входим в тройку крупнейших производителей пластиковой тары в России. Основная задача, которая трансформировалась в цель, — стать лидирующими, крупнейшими производителями пластиковой тары в России, — признается директор предприятия.

За короткое время компания «Партнер-­тара» добилась серьезных успехов в производстве и сильно расширила ассортимент. В следующем году предприятие собирается переходить на крупногабаритные изделия. Для этого в Барнаул привезут специальный станок, под который уже есть перспективные проекты.

Сейчас рынок упаковки считается одним из наиболее быстрорастущих. Например, по данным Росстата, ежегодный прирост превышает 10% и более. Кроме того, с развитием рынка российских полимеров исчезли проблемы с покупкой сырья для производства.

Как говорится, пазлы совпали — есть и спрос, и сырье. Поэтому перспективы развития компании, да и всего рынка в целом, мне представляются самыми радужными, — заключил Игорь Вебер.

Игорь Вебер. Фото: Анна Зайкова.

Справка RosUpack (РосУпак) — крупная выставка в России и СНГ, на которой комплексно представлен процесс упаковочного производства для различных отраслей: пищевой, перерабатывающей, химической промышленности, медицины и фармацевтики, а также предприятий общественного питания, оптовой и розничной торговли, складского хозяйства, логистики и др.

ООО «Партнер-тара»

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