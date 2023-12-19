Итоги цифрового равенства в Алтайском крае: 139 малых сёл и четыре петабайта трафика

Министерство цифрового развития Алтайского края и «Ростелеком» подвели итоги трехлетнего исполнения госпроекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» по предоставлению мобильной связи селам численностью от 100 до 500 жителей. С 2021 по 2023 годы федеральный оператор охватил голосовой связью и беспроводным интернетом 4G/LTE 139 населенных пунктов.

В селах установлены оснащенные современным оборудованием базовые станции, которые дают доступ к связи на территории всего населенного пункта точно на таких же скоростях и по таким же стандартам, как в городах. В рамках этой госпрограммы сделано очень много. Хороший отклик жителей говорит о том, что качество жизни с появлением мобильной связи повышается, а доступ к цифровым услугам находится буквально на расстоянии вытянутой руки, — сообщил министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов.

В селах установлены оснащенные современным оборудованием базовые станции. Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

По словам Евгения Зрюмова, за три года в народном голосовании за включение в проект населенных пунктов на портале «Госуслуги» приняли участие 50 тысяч человек. В 2021 году «Ростелеком» предоставил доступ к мобильной связи в 42 населенных пункта, в следующем — в 18, а в этом — сразу в 79 поселков и деревень. Первым селом, где появилась мобильная связь, стала Усть-Гавриловка Троицкого района. Больше всего сотовых вышек компания смонтировала в Топчихинском (13), в Алтайском (8) и в Тюменцевском (7) районах. Всего за время исполнения проекта была запущена в эксплуатацию 141 мобильная станция.

В результате проведенных работ доступ к мобильной связи получили более 60 тысяч сельчан. По данным Теле2, дочерней компании «Ростелекома», только в этом году жители сел совокупно скачали четыре петабайта информации. Лидером по объему трафика мобильного интернета стал поселок Урожайный Павловского района —117 Тбайт, на втором месте — Преградинка Благовещенского района (100 Тбайт), на третьем — Карповский Тюменцевского района (93 Тбайт).

В селах установлены оснащенные современным оборудованием базовые станции. Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

За три года работ мы построили 767 км новых оптических линий связи. На последних этапах строительство шло в труднодоступных селах, и нашим подрядчикам пришлось тяжело. Так, в Солонешенском районе, оптику к новым станциям в села Демино, Туманово, Степное и Тележиха прокладывали через скальный грунт пятой категории. Специализированная техника для укладки кабеля, чтобы обойти реки и ручьи, шла по тайге 30 км, разрывая колёса об острые камни. Пока бульдозер тащил в гору трактор, с него дважды слетали гусеницы. Считаю эти работы настоящим трудовым подвигом, — рассказал на пресс-конференции директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

Еще одним примером сложности работы стало село Соловьиха, в которой вторую базовую станцию устанавливали на горе высотой 250 метров. Для закрепления кабеля только до ее подножия разместили 70 опор. Для дальнейшей укладки оптоволокна в грунт пришлось специально накатывать на горе дорогу к месту установки станции. Сложности при прокладке оптики были и в Тайне́ Красногорского района, где строительство затрудняла болотистая и одновременно холмистая местность с перепадами высоты. Также тяжело шла укладка линий связи в Усть-Чагырке Чарышского района, где скальные грунты пришлось бурить на протяжении километра.

В селах установлены оснащенные современным оборудованием базовые станции. Фото предоставлено компанией «Ростелеком».