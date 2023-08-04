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Экономика

Итоги первых трех месяцев участия в нацпроекте «Производительность труда» подвели на ООО «Агро-Восточный»

Промежуточные итоги трех месяцев участия в национальном проекте «Производительность труда» при поддержке регионального центра компетенций в сфере повышения производительности (РЦК) подвели 27 июля на ООО «Агро-Восточный». Мероприятие прошло при участии коллектив предприятия, эксперта РЦК и представителя Министерства экономического развития Алтайского края.

На ООО «Агро-Восточный» подвели итоги первых трех месяцев участия в нацпроекте «Производительность труда».
На ООО «Агро-Восточный» подвели итоги первых трех месяцев участия в нацпроекте «Производительность труда».
Фото предоставлено КАУ «Алтайский центр кластерного развития».

Анализ пилотного потока «Оптимизация процесса выращивания пшеницы в части химической обработки посева пшеницы «Буран» на поле №40» позволил рабочей группе выявить 54 проблемы.

На эталонном участке — мастерской по ремонту — сотрудники хозяйства реализуют мероприятия по созданию удобных и безопасных рабочих мест по системе 5С. Кроме того, внедрены в работу производственный анализ, анализ эффективности работы сельхозтехники (ОЕЕ), инфоцентр предприятия.

Для тиражирования знаний на предприятии по программе Федерального центра компетенций два инструктора по бережливому производству готовятся проводить пилотные семинары.

Кроме того, был разработан и утвержден план мероприятий по достижению целевого состояния пилотного потока. Стартовала его реализация.

В рамках совещания с сотрудниками пилотного потока и рабочей группы, руководитель программы, главный экономист Анна Земзюлина представила промежуточные результаты проекта, целевые ориентиры на следующий трехмесячный цикл внедрения улучшений.

За результативную работу директор ООО «Агро-Восточный» Евгений Малышев выразил благодарность команде и наградил 22 самых активных участников рабочей группы ценными подарками.

В завершающей части встречи заместитель начальника отдела развития инновационной деятельности Министерства экономического развития Алтайского края Татьяна Богданова поздравила команду компании с достигнутыми результатами и поблагодарила руководство за вовлеченность в проект.

В ближайшие три месяца команде ООО «Агро-Восточный» предстоит активная работа по достижению целевого состояния пилотного потока, внедрению системы предложений по улучшению, проведению конкурса по системе 5С на производстве, а также составлению плана охвата проектной деятельностью всех производственных потоков предприятия.

СПРАВКА

Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: 8(3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

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