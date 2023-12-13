Итоги — достойные. Глава алтайского минсельхоза оценил полевую кампанию-2023

Итоги полевой кампании — 2023 однозначно можно охарактеризовать, как достойные, заявил министр сельского хозяйства Алтайского края Сергей Межин в ходе интернет-форума, прошедшего накануне на официальном сайте региона.

В текущем году продукция агропромышленного комплекса Алтайского края отгружается в 57 государств мира.

Результаты полевой кампании — достойные. По оперативным данным, сбор зерновых и зернобобовых составил 4,9 млн тонн, масличных — 1,7 млн тонн, сахарной свеклы — 1,3 млн тонн, — сообщили глава регионального минсельхоза.

По словам Сергея Межина, в настоящее время в крае завершается уборка подсолнечника.

Конечно, из-за погодного фактора сроки уборки отличаются от привычных среднемноголетних. По оперативным данным, в крае убрано уже 96% посевной площади. То есть основные более урожайные поля обмолочены, но хозяйства доведут работу, как только им позволит погода, — заверил министр.

Также руководитель профильного министерства рассказал, что в текущем году продукция агропромышленного комплекса Алтайского края отгружается в 57 государств мира. Среди крупнейших внешнеторговых партнеров региона он назвал Казахстан (более 35% от общего объема поставок), Китай (25%), Узбекистан (4,9%), а также Иран, Монголию, Беларусь, Киргизию и Азербайджан.

В текущем году продукция агропромышленного комплекса Алтайского края отгружается в 57 государств мира. Источник: Телеграм-канал минсельхоза Алтайского края.

Высказался Сергей Межин в контексте экспорта и о решении логистических вопросов, связанных с доставки алтайской сельхозпродукции на внутрироссийском рынке — на Дальний Восток и европейскую часть России.

В настоящее время оказывается государственная поддержка в виде субсидирования 100% железнодорожного тарифа на перевозку сельскохозяйственной продукции, а также продукции для организации сельскохозяйственного производства в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2019 г. № 406. Правительство Алтайского края неоднократно обращалось в Минсельхоз России и другие федеральные структуры власти с предложением о включении продуктов перемола зерновых (муки и крупы) в перечень продукции, субсидируемой в рамках постановления Правительства РФ № 406. В ноябре прошлого года внесены изменения в указанное постановление (от 11.11.2022 № 2043), которые предусматривают включение муки в перечень продукции для льготной транспортировки со станций регионов СФО в направлении ДФО, — отметил министр сельского хозяйства Алтайского края.

Он также акцентировал внимание на том, что в течение 2023 года на федеральном уровне были приняты решения по расширению параметров программы субсидирования железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции по льготным тарифам.

В перечень субсидируемых зерновых грузов помимо пшеницы, кукурузы и ячменя добавлена рожь. Также приняты решения об увеличении объемов федерального финансирования льготных перевозок. Учитывая, что за последние два года затраты на перевозку продукции существенно выросли, данная мера очень востребована у сельхозтоваропроизводителей. Взаимодействие с федеральным центром по данному направлению продолжим, — подчеркнул Сергей Межин.

Кроме того, он обратился и к вопросу выделения Алтайскому краю 580 млн рублей "зерновых" субсидий из резервного фонда Правительства России.