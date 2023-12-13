Итоги — достойные. Глава алтайского минсельхоза оценил полевую кампанию-2023

Результаты полевой кампании — достойные. По оперативным данным, сбор зерновых и зернобобовых составил 4,9 млн тонн, масличных — 1,7 млн тонн, сахарной свеклы — 1,3 млн тонн, — сообщили глава регионального минсельхоза.
По словам Сергея Межина, в настоящее время в крае завершается уборка подсолнечника.
Конечно, из-за погодного фактора сроки уборки отличаются от привычных среднемноголетних. По оперативным данным, в крае убрано уже 96% посевной площади. То есть основные более урожайные поля обмолочены, но хозяйства доведут работу, как только им позволит погода, — заверил министр.
Также руководитель профильного министерства рассказал, что в текущем году продукция агропромышленного комплекса Алтайского края отгружается в 57 государств мира. Среди крупнейших внешнеторговых партнеров региона он назвал Казахстан (более 35% от общего объема поставок), Китай (25%), Узбекистан (4,9%), а также Иран, Монголию, Беларусь, Киргизию и Азербайджан.
Высказался Сергей Межин в контексте экспорта и о решении логистических вопросов, связанных с доставки алтайской сельхозпродукции на внутрироссийском рынке — на Дальний Восток и европейскую часть России.
В настоящее время оказывается государственная поддержка в виде субсидирования 100% железнодорожного тарифа на перевозку сельскохозяйственной продукции, а также продукции для организации сельскохозяйственного производства в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2019 г. № 406. Правительство Алтайского края неоднократно обращалось в Минсельхоз России и другие федеральные структуры власти с предложением о включении продуктов перемола зерновых (муки и крупы) в перечень продукции, субсидируемой в рамках постановления Правительства РФ № 406. В ноябре прошлого года внесены изменения в указанное постановление (от 11.11.2022 № 2043), которые предусматривают включение муки в перечень продукции для льготной транспортировки со станций регионов СФО в направлении ДФО, — отметил министр сельского хозяйства Алтайского края.
Он также акцентировал внимание на том, что в течение 2023 года на федеральном уровне были приняты решения по расширению параметров программы субсидирования железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции по льготным тарифам.
В перечень субсидируемых зерновых грузов помимо пшеницы, кукурузы и ячменя добавлена рожь. Также приняты решения об увеличении объемов федерального финансирования льготных перевозок. Учитывая, что за последние два года затраты на перевозку продукции существенно выросли, данная мера очень востребована у сельхозтоваропроизводителей. Взаимодействие с федеральным центром по данному направлению продолжим, — подчеркнул Сергей Межин.
Кроме того, он обратился и к вопросу выделения Алтайскому краю 580 млн рублей "зерновых" субсидий из резервного фонда Правительства России.
Количество получателей будет определено после завершения конкурсного отбора, сейчас он еще не завершен. Повышенная ставка предусмотрена для районов степной зоны, которые в этом году сильно пострадали от засухи. Ожидаем, что будет просубсидировано производство и реализация порядка 600 тысяч тонн зерна, — уточнил глава регионального минсельхоза.