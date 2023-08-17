Источник: валютный контроль решили пока не ужесточать

Дело в том, что экспортеры добровольно согласились увеличить продажи валютной выручки. Вероятно, кабмину удалось договориться с экспортерами, указывают источники издания.
Об этом договорились на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства и председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной, пишет "Фонтанка".
Между тем курсы доллара и евро упали после сообщений, что Путин созвал срочное совещание с Минфином. Ранее Центробанк прокомментировал повышение курса доллара и сделал прогноз на инфляцию.