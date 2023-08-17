19 августа
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Экономика

Источник: валютный контроль решили пока не ужесточать

В России решили пока не ужесточать валютный контроль, пишут "Ведомости"

Чемодан долларов.
Чемодан долларов.
СС0

Дело в том, что экспортеры добровольно согласились увеличить продажи валютной выручки. Вероятно, кабмину удалось договориться с экспортерами, указывают источники издания.

Об этом договорились на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства и председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной, пишет "Фонтанка".

Между тем курсы доллара и евро упали после сообщений, что Путин созвал срочное совещание с Минфином. Ранее Центробанк прокомментировал повышение курса доллара и сделал прогноз на инфляцию.

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