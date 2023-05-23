Инициативы Гатилова

Юрий Гатилов относится к тому дефицитному сегодня типу руководителей, которые никогда не будут молчать, если видят назревшую проблему. Он не только в полный голос заявляет о ней, но и пытается находить адекватные решения и воплощать их на практике. Не случайно компания «Жилищная инициатива» является признанным лидером строительного рынка Барнаула.

— Юрий Александрович, в апреле самому крупному алтайскому застройщику* — «Жилищной инициативе» исполнилось четверть века. Какой была ваша компания 25 лет назад?

— Перед этим я работал в «Барнаулстрое». Тогда строительство жилья из-за сложных экономических условий шло достаточно медленно. Я не хотел с этим положением мириться и решил создать свою фирму. Тогда у меня не было даже 10 тысяч, чтобы внести в уставной капитал. «Вложил» гараж и получил 5 % акций. Остальные получил радиозавод, который отдал нам свою незавершенку, и другие частные лица, в том числе Геннадий Малков (основатель риэлтерской компании «Дом». — Прим. ред.). Первый дом строили на невозможных в сегодняшних реалиях условиях. Вошли в программу Пенсионного фонда. Стали пионерами в России квартальной застройки. Помню, когда приехал на отведенную землю, меня охватил ужас. Мозг отказывался верить, что мы возведем здесь целый квартал. Тогда мышление строителя было ограничено одним домом. Сегодня мы являемся, наверное, компанией №1 за Уралом. Возвели 1800 тысяч квадратных метров жилья. В апреле мы отметили и другую дату — 15 лет работы в Новосибирске. Там нами создана фирма «Новосибирский квартал».

— Почему много строите в Новосибирске?

— В этом году соотношение с Барнаулом 60 на 40 в пользу Новосибирска. В ближайшее время, судя по всему, оно станет 70 на 30. Основная причина — динамично развивающийся большой рынок. Но не только это. Там легче преодолевать бюрократические процедуры. Город настолько большой, что его не удается зажать в административные тиски, как это получается у нас. То, что раньше делали за месяц, делается за год. От покупки земли до начала строительства теперь проходит минимум три года. Цена квадратного метра растет у нас в городе в том числе и из-за этих дополнительных издержек. Интересно, что цена квадратного метра жилья в Новосибирске сначала была выше барнаульской, а сегодня ниже. Потому что там вводится домов больше, а бюрократические процедуры и согласования проходят быстрее. В стоимости квадратного метра у нас сегодня от 25 до 30 тысяч составляет земля, расходы на ее аренду и приобретение. Но главный фактор, повышающий себестоимость, — проектное финансирование. Это закабаление строителя. Ниже 100 тысяч за метр мы жилье продавать, увы, уже не можем. Банк не даст.

Проекты компании «Жилищная инициатива». Источник: компания «Жилищная инициатива».

— Какие принципы лежат в основе управления компанией?

— Организованность, последовательность, четкая структура, подготовка своего кадрового инженерного и управленческого состава. Мы перестали набирать ИТР на рынке труда. По всем ключевым позициям у нас в «политехе» и не только есть свои стипендиаты. В три последних года учебы мы берем их и воспитываем в своем коллективе. С третьего курса они проходят производственные практики непосредственно на участке. Старая система ступенчатой подготовки специалистов сломана. Девелоперы стараются брать профессионалов. Мы же воспитываем их сами. Так надежнее.

Продолжаем держаться квартальной застройки. Теперь, к сожалению, не в Барнауле, хотя Алтайский союз строителей и СРО «Алтайские строители» о необходимости выделения и подготовки крупных земельных участков постоянно заявляют. Смотрите: в Новосибирске у нас квартал «Фламинго» — 40 гектаров, квартал «Краснообский» — более 20, «Куба» — еще 20 гектаров. Да, наш организационный опыт и накопленный потенциал позволяют адаптироваться к барнаульским реалиям. Квартальная застройка здесь сменилась точечной. Но это вариант не развития — скорее, выживания в экстремальных условиях.

Юрий Гатилов. Фото: Дмитрий Лямзин.

— Вы являетесь президентом СРО «Алтайские строители». Насколько важна и эффективна эта организация в строительной отрасли края?

— Честно, сначала не признавал СРО как оргструктуру, но сегодня Национальное объединение строителей, куда мы входим, пожалуй, единственное объединение на федеральном уровне, которое защищает интересы строителей. Региональные министерства не бьются за отрасль, а находят положительные моменты для самоуспокоения. Готов их перечислить. Это проблемы формирования и выделения земельных участков, не действующий в силу разных причин закон о комплексном развитии территорий, кривое ценообразование в строительстве бюджетных объектов. На нем споткнулись не только такие наши гиганты, как «Коксохимстрой» и «Стройгаз», но и сотни малых строительных компаний приказали долго жить.

Сумма финансирования бюджетных строек в нашем крае составляет порядка 15 млрд рублей. Если бы все они осваивались, то тогда успешно бы развивались местная стройиндустрия, малый бизнес в строительстве и все мы жили бы лучше. А третий острый вопрос — административно-правовой беспредел в отрасли. Когда заинтересованными структурами вводятся противопожарные, санитарные нормы и многие другие нормативы, которые не отвечают реальности и настроены на дополнительные поборы с отрасли. Их необходимо приземлить, максимально упростить процедуры, убрать излишние запреты. За это стоит бороться.

Поэтому я продолжаю возглавлять наше СРО.

Проекты компании «Жилищная инициатива». Источник: компания «Жилищная инициатива».

— Какие объекты сейчас строятся вашей компанией?

— В разработке проектная документация по новому 10-тиэтажному дому с тихим двором и подземным паркингом в оживленном центре города на ул.Интернациональной, 130, а также гаражному комплексу с офисными и торговыми помещениями в квартале Лазурный-2. На данный момент готов к сдаче последний из трех домов ЖК «Пломбир» — в сумме это 45 тысяч квадратных метров жилья. Высокой степени готовности сейчас дома в ЖК «Родные берега» в историческом центе города на ул. Промышленной, 6 и ЖК «Елочки» в Индустриальном районе. В Новосибирске планируется ввести порядка 60-70 тысяч квадратных метров. Последние годы компания ежегодно в среднем сдает по 150 тысяч квадратных метров жилья. Хотелось бы на этой цифре закрепиться.

— Нашему городу скоро исполнится 300 лет. Знаю, что есть системные предложения у строителей.

— Об этом важно поговорить. После продолжительных дискуссий и бурных споров мы предложили муниципальным властям несколько, на наш взгляд, продуктивных идей. Одна из них связана с созданием Обского бульвара, насыпного острова Побочень, расчисткой и укреплением береговых территорий, продолжением набережной, формированием сквера по берегу Барнаулки, с большой пешеходной зоной, новой школой, студенческим кампусом, двумя детскими садами. Это позволит вдохнуть реальную жизнь в пустующий сегодня старый центр города.

Другая идея — транспортный прорыв и избавление города от пробок. Это реконструкция Павловского тракта с сопутствующими полосами-­дублерами, кольцевыми развязками вместо перекрестков. Это дорога по правому берегу реки Барнаулки, проект, кстати, уже есть. Ее задача — разгрузить Змеиногорский тракт и пустить грузовой транспорт с рубцовского направления сразу на новый мост. Эта же дорога может быть продолжена в объезд Павловского тракта и позволит жителям новых кварталов быстрее, без проблем, попадать в центр. Продолжение дороги в другую сторону позволит соединить новый мост со старым. К детальному проектированию этой дороги нужно немедленно приступать.

— Город рано или поздно перейдет на правый берег. В каком качестве и когда это может произойти?

— Эта тема появилась еще в середине 70-х годов. Проект был масштабным, но воли и ресурсов на его реализацию в сегодняшних условиях не хватит. Такое по плечу только сильным людям. Вместе с тем у горожан меняются приоритеты. Успешный опыт «Фирсовой слободы» доказывает востребованность индивидуальной застройки. И город фактически перешел в таком виде на правую сторону. Я сторонник освоения этой части малоэтажным, до восьми этажей максимум, строительством в органичном сочетании с индивидуальной застройкой.

Проекты компании «Жилищная инициатива». Источник: компания «Жилищная инициатива».

— Индивидуальная застройка постепенно выходит на первый план. Вы связываете с ней какие-­то планы?

— На мой взгляд, мы сегодня в погоне за этажностью, сильно недооцениваем индивидуальное жилье. Обеспеченность жилой площадью в России составляет сегодня всего 23 квадратных метра на человека. Мы народ расселили по студиям. Тут на 23 метрах у него и природа, и экология. Этого катастрофически мало. И еще у нас масса панельного жилья. Серые, унылые здания. В таких героями не рождаются. А опросы населения показывают, что 60–70 процентов россиян сегодня хотят жить в своем доме.

— Здесь вам же скажут: Юрий Александрович, простите, а кто эти студии понастроил?

— Не отказываюсь. Но сегодня компания всерьез задумывается и собирается приступать к индивидуальной застройке. А проекты малоэтажного комфортного жилья мы уже реализуем в Новосибирске. Есть примеры и в Барнауле.

— Чего, по вашему мнению, Барнаулу не хватает для счастья?

— Главная задача, которая стоит перед местной властью и строителями, — сделать наш город привлекательным с точки зрения комфортного проживания с местом на земле. Сегодня, с появлением интернета, можно жить в любой части света и быть в центре всех мировых событий, чтобы хорошо зарабатывать, владея определенными компетенциями. Верю, что у Барнаула есть такой потенциал. Город должен расти. Освобождаться от пыли и грязи, становиться все более зеленым, уютным. Не отставать от соседей. За свое место под солнцем нужно бороться. И шансы у Барнаула достаточно высоки. Другая важная составляющая успеха — инвестиционный климат. Он у нас пока, на мой взгляд, еще не самый благоприятный. Над этим, если хотим, чтобы от нас и дальше не уезжали, а, наоборот, приезжали люди, придется работать.

Проекты компании «Жилищная инициатива». Источник: компания «Жилищная инициатива».

— Знаю, что как бывший спортсмен вы активно поддерживаете волейболистов, детский спорт.

— У нас есть проект по развитию детского дворового спорта. Детская девичья команда «Спортивная инициатива» выиграла первенство Сибирского округа и сейчас борется в финале чемпионата России за золото. Хотим повторить пример юных хоккеистов из Бочкарей в «Золотой шайбе». Сам проект предусматривает создание секций на базе школ, которые мы построили в кварталах. Открыты секции, которые приглашают ребят заниматься спортом. И волейболом, и баскетболом, и в лапту играть. Мы стараемся организовывать на этой базе дворовые спортивные праздники, преодолевая сопротивление Минпроса. Всего охвачено около 300 ребятишек, но нам не хватает площадок и помещений. Мы сделали ревизию всех спортзалов города, включая школы. Оценили их на предмет резервов свободного времени. Они есть. Но попасть в такой зал мальчишке или девочке из соседнего двора ой как не просто. Эту картинку нам сообща нужно менять.

— Чему научил многолетний опыт вас и «Жилищную инициативу»?

— Никогда не сдаваться. Выход из любой самой трудной ситуации найдется всегда. Стараться быть на передовых позициях в технологическом и бюрократическом отношении в хорошем смысле последнего слова. Не успевать за временем, а опережать его. И всегда оставаться в отличной спортивной форме. Только так будем побеждать.

Беседу вел Юрий Пургин.

* «Жилищная инициатива» — крупнейший застройщик за Уралом по итогам рейтинга Единого реестра застройщиков.