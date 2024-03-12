Хозяйство «Антипинское» увеличило выработку продукции в три раза благодаря нацпроекту

На старте реализации проекта рабочая группа выявила 33 проблемы, снижавшие эффективность производственного участка. Благодаря применению инструментов бережливого производства в компании удалось сократить время протекания процесса на 16%, а выработку увеличить в три раза, рассказал руководитель по направлению «Оптимизация потоков» Павел Белкин.

Теперь в течение двух с половиной лет предприятие будет заниматься тиражированием инструментов нацпроекта на другие производственные участки. В настоящее время уже составлен план работ до конца 2026 года, который позволит ежегодно увеличивать производительность труда на 5%.

Гендиректор предприятия Николай Коваленко наградил самых активных участников рабочей группы ценными подарками.

Очень важной частью процесса перестроения производственной системы является командная работа. Полагаю, что нам удалось достичь хороших показателей по проекту благодаря вкладу каждого сотрудника в общее дело. Следующим этапом работы станет тиражирование полученных знаний на другие производственные процессы. Сохранив такую же вовлеченность сотрудников, мы обязательно успешно решим все поставленные задачи, — говоря о реализации нацпроекта, он подчеркнул.

СПРАВКА Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Участниками нацпроекта становятся компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

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