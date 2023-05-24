«Грин Сайд» — продукция для тех, кто думает о будущем

— Илья Васильевич, сегодня заботиться о здоровье, повышать иммунитет становится нормой. Расскажите о Green Side и о том, как компания вписывается в современную повестку заботы о здоровье.

— Компания «Грин Сайд» основана в 2016 году. Наше производство расположено в столице Алтайского края Барнауле. На протяжении шести лет мы развиваемся и показываем динамичный рост — разрабатываем инновационные продукты для здоровья, внедряем новые технологии и непрерывно улучшаем качество производства.

Сфера деятельности компании — контрактное производство биологически активных добавок к пище, специализированного питания и косметики. Также мы продаем продукцию под собственными брендами, такими как Green Side, Green Side Health Care*, «Алтайский травник» и другими.

Наша продукция представлена в крупнейших аптечных сетях России, а география продаж охватывает территорию от Владивостока до Калининграда.

Весь ассортимент мы изготавливаем по современным технологиям на высокотехнологичном оборудовании, что позволяет гарантировать лучшее качество при больших объемах производства. Мы используем сырье и материалы крупнейших российских и зарубежных производителей, контроль сырья проводится на каждом этапе производства готовой продукции. «Грин Сайд» уверен в качестве, эффективности и безопасности своей продукции: производство сертифицировано по стандарту ГОСТ Р ИСО 22000-2019, внедрена программа производственного контроля и стандарты системы ХАССП. Продукция компании отвечает требованиям российских и международных стандартов.

В 2022 году компания «Грин Сайд» произвела более 24 000 000 единиц продукции. И мы уверены, что все наши главные успехи впереди!

Илья Васильевич Данилов, генеральный директор компании «Грин Сайд». Фото предоставлено Сибсоцбанком.

— Конкуренция на рынке БАДов достаточно высокая. Как вам удается быть уникальными, востребованными?

— Мы постоянно в поиске новых идей, ведущих к процветанию нашего дела. Непрерывная работа над оптимизацией и развитием ассортимента выпускаемой продукции позволяет оперативно реагировать на запросы рынка и предлагать действительно востребованный продукт.

Например, БАДы «СТРЕССАНЕТ» имеют в своем составе экстракты шести лекарственных растений, обладающие успокаивающим эффектом, а также незаменимую аминокислоту (L-триптофан), отвечающую за хорошее настроение и крепкий сон. БАДы не вызывают привыкания и могут применяться длительное время.

В 2022 году этот продукт принял участие во всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России», включая региональный этап «Лучший алтайский товар». Эксперты конкурсной комиссии отметили особые преимущества заявленной продукции: натуральные компоненты, эстетичный дизайн.

Мы гордимся тем, что не только партнеры «Грин Сайд» высоко ценят качество нашей продукции, но и требовательные члены региональной и федеральной экспертных комиссий, которые наградили ее почетными званиями! Теперь мы официально обладаем правом использования серебряного логотипа «100 лучших товаров России» и золотого логотипа «Лучший алтайский товар» 2022 года.

— Какие тренды сегодня определяют развитие рынка товаров для красоты и здоровья?

— За последние несколько лет рынок БАДов в России заметно трансформировался. Главные тренды, формирующие рынок БАДов сегодня, это:

растущее внимание потребителя к здоровью и его профилактике, которому в значительной мере способствовала и пандемия коронавирусной инфекции;

интенсивное развитие онлайн-торговли с расширением доступного ассортимента;

изменение аудитории, которая потребляет добавки (снижение среднего возраста покупателя категории и повышение покупательской способности).

Все это в совокупности делает данный сегмент рынка одним из быстрорастущих, но при этом и наиболее привлекательным для вывода новых позиций в продажу.

По данным DSM Group Источник: Сибсоцбанк.

— Илья Васильевич, выше вы упомянули, что покупаете сырье у зарубежных производителей. Сотрудничество с компаниями других стран сегодня — это не просто. Как у вас это получается делать в нынешних условиях?

— Да, действительно сейчас условия для российского импорта довольно сложные, многие столкнулись с проблемами при расчетах с зарубежными партнерами. По ВЭД мы работаем с Сибсоцбанком. На данный момент: это расчеты с Арменией за услуги сертификации и приобретение сырья в Китае. И это большой плюс для нашей компании, потому что позволяет поддерживать непрерывность деятельности.

— Выбор местного финансового партнера в лице Сибсоцбанка был обусловлен близостью или другими приоритетами?

— Ответственность, быстрота реагирования и надежность — вот что было для нас важно! И, работая с Сибсоцбанком, мы это нашли, мы увидели это в отношении сотрудников: всегда профессионально консультируют по любым вопросам, в том числе по составлению документов и соблюдению нормативных требований по осуществлению внешнеэкономической деятельности. Любой вопрос решается быстро и грамотно. Плюс отличная обратная связь: сотрудники банка уточняют возникающие вопросы, чтобы не задерживать платежи и своевременно реагировать на текущие изменения.

Поэтому удобно и выгодно работать с таким профессиональным подходом, который есть в Сибсоцбанке.

— Green Side уверенно стоит на ногах, но всегда есть куда стремиться. Какие возможности развития вы сейчас видите для себя в России и за рубежом?

— Геополитическая обстановка в 2022-2023 гг. способствовала «уходу» известных производителей и иностранных маркетплейсов из России. Кроме того, российские власти рассматривают возможность запрета импорта БАДов из недружественных стран. Эти факторы высвобождают ниши, ранее занятые иностранными БАДами, и дают возможность российским компаниям существенно нарастить долю рынка и занять на нем более прочные позиции. В связи с этим сейчас мы разрабатываем большое количество ассортимента в рамках импортозамещения.

Плюс остается наше второе направление - контрактное производство биологически активных добавок к пище, специализированного питания и косметики. Мы производим для аптечных сетей продукцию под собственными торговыми марками (СТМ).

СТМ аптечных сетей является одним из драйверов роста рынка БАДов. За несколько лет их доля выросла в разы. В 2022 г. СТМ уже занимает долю порядка 12% аптечных продаж в рублях и 18% в упаковках. Востребованность СТМ объясняется тем, что данная категория помогает аптекам наращивать прибыль в текущих непростых экономических условиях. Продолжаем держать планку в этом направлении!

* Green Side Health Care — Грин Сайд Хелс Кеа

По данным DSM Group. Источник: Сибсоцбанк.

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