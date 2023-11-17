19 ноября
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Экономика

Госдума приняла закон об увеличении МРОТ выше прожиточного минимума в 2024 году

Госдума приняла законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году, сообщает ТАСС.

Деньги. Зарплата.
Деньги. Зарплата.
pexels.com

Таким образом, минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля в месяц.

На данный момент МРОТ составляет 16 242 рубля. Новый закон поможет поднять зарплаты 4,8 млн человек.

Член профильного комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина отметила, что повышение МРОТ выше прожиточного минимума в РФ реализуется впервые.

При этом в 2018 году МРОТ приравняли к прожиточному минимуму.

Ранее сообщалось, что минимальный размер зарплаты определили в Алтайском крае на 2023 год.

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