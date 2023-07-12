Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля - что это такое и как им расплачиваться

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Чем отличается цифровая валюта от криптовалюты?

В Банке четко разграничивают эти два понятия. Цифровой рубль — это национальное денежное средство, форма национальной валюты. Его может выпускать только Банк России.

В отличие от него, у криптовалюты нет единого эмитента и не существует единого центра, который нес бы обязательства по ней.