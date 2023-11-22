Голосовое меню: зачем оно вашему бизнесу

Голосовые IVR (ИВР)-меню используются объектами предпринимательства самых разных сфер деятельности. С их помощью происходит автоматизация потока звонков и высвобождение менеджеров, которые могут потратить время с большей пользой. Почему еще стоит создать собственное голосовое ivr меню , расскажем ниже.

Голосовое IVR-меню и его преимущества

Представьте компанию с несколькими разными отделами. Раньше, для направления звонка нужному специалисту требовался отдельный сотрудник. Обычно это делал секретарь. Сегодня, благодаря современным возможностям, перенаправление происходит автоматически.

Вот несколько причин, по которым стоит создать голосовое меню:

это недорогой способ информирования текущих или потенциальных клиентов. Вы можете рассказать о специальных акциях, скидках, различных предложениях и т.д.;

автоматизация. Система решает задачу клиента или направляет его нужному специалисту без участия человека. Например, чтобы узнать статус заказа, состояние лицевого счета или иную справочную информацию, общение с «живым» оператором обычно не требуется;

повышение контроля качества. Можно оценивать все, от обслуживания в магазине, до эффективности работы операторов;

экономия на расходах на связь, оплату труда сотрудникам и прочее;

широчайшая сфера применения. Технологию используют интернет-магазины, маркетплейсы, производственные компании, спортзалы, медицинские и образовательные центры и многие другие организации, от небольших до крупных;

повышение конкурентных преимуществ. Собственное IVR-меню это еще и прекрасный способ «встретить» клиентов и поприветствовать их, а значит, повысить их лояльность.

Важно: меню должно помогать, а не запутывать, поэтому, при его разработке необходимо учитывать несколько правил. О них мы расскажем ниже.

Каким должно быть хорошее ivr меню?

Во-первых, его структура не должна быть многоступенчатой. Чтобы в системе было легко разобраться, обычно достаточно двух уровней.

Во-вторых, хорошее интерактивное голосовое меню не подразумевает использования сложных терминов. Говорить с клиентом нужно простыми и понятными словами.

В-третьих, важно выдерживать тональность. Голос, которым «говорит» развлекательный центр и похоронное бюро — разный. Выдерживать тон аудитории, значит, понимать ее и ее потребности при обращении к вам.

При разработке меню важно понимать, что с ним могут столкнуться люди, далекие от технического прогресса, например, пенсионеры. Будет ли оно доступно, в том числе этой категории граждан? Если да, значит, вам удалось создать хороший вариант.

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