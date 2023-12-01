Год, богатый на события. Управляющий ВТБ на Алтае — о том, как менялся рынок кредитования

Кредитование розничных клиентов ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай и объем привлеченных средств банка значительно возросли. Об этом сообщил управляющий Дмитрий Горбунов, подводя итоги трех кварталов 2023 года. О том, за счет чего рос бизнес банка в двух алтайских регионах, как меняется рынок и какие изменения происходят в самом банке, управляющий рассказал журналистам в ходе пресс-конференции.

Население формирует накопления

Вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года выросло как количество клиентов, получивших в ВТБ розничные кредиты за девять месяцев (28 тыс.), так и объем выданных средств (24 млрд рублей). Чуть меньше половины (11,4 млрд) приходится на ипотеку, примерно такая же сумма (11,3 млрд) — на кредиты наличными, еще 1,2 млрд — на автокредиты.

Общий кредитный портфель, включая кредиты физлицам и корпоративному сектору, достиг 90 млрд рублей, что на 19% больше уровня начала года.

Существенно увеличился и объем привлеченных средств. За девять месяцев жители Алтайского края и Республики Алтай разместили на вкладах или вложили в инвестпродукты ВТБ 57,5 млрд рублей, рост — плюс 21%.

При этом большинство физлиц выбирали классику — вклады и накопительные счета (43,5 млрд рублей), чуть больше четверти — инвестиции (14 млрд).

Высокие ставки способствуют тому, что интерес населения к формированию накоплений продолжает расти. Начиная с октября, отмечается тренд на удлинение среднего срока вклада — от полугода, — сказал Дмитрий Горбунов.

Катализатор роста

Кредитование физлиц развивалось равномерно до августа. В августе-сентябре произошел резкий всплеск интереса к кредитам, и в первую очередь — к ипотеке. Сигналом для заемщиков стало постепенное, но неуклонное повышение ключевой ставки Банка России, стартовавшее в конце июля. Население стремилось оформить кредиты на «старых» условиях.

Те клиенты, которые размышляли о приобретении недвижимости, получив этот сигнал, решились на покупку. В августе-сентябре мы видели колоссальные объемы выдач, рекордные не только для текущего года, но и в целом для всей истории банка, — рассказал Дмитрий Горбунов.

Дмитрий Горбунов. Фото: Андрей Лихошерстов.

К наплыву желающих взять кредит, судя по словам управляющего, банк был готов: подать заявку на ипотеку (как и на автокредит) и оформить кредит в банке можно в любом его офисе. «Мы отказались от форматов, специализированных на отдельных видах кредитования», — прокомментировал он.

В октябре спрос на ипотеку замедлился. Интерес покупателей продолжает концентрироваться в сегменте строящегося жилья, где работают программы господдержки — по последним данным, 52% кредитов выдаются по льготным ставкам. Тем не менее спрос на вторичное жилье также сохраняется.

Наши клиенты понимают, что ключевая ставка со временем уменьшится и кредиты станут дешевле. Но они также понимают, что цены на жилье, скорее всего, вырастут. Поэтому тем, кто думает, покупать ли квартиру в ипотеку, могу сказать: решать жилищный вопрос нужно, если он назрел. Как говорят, «лучшее время всегда сегодня», — сказал собеседник altapress.ru.

Рекордная динамика

Между тем, весьма динамичным был и рост автокредитования. Здесь свою роль сыграли возможность оформить кредит в любом офисе банка. Также на спрос повлиял рост популярности постзалогового автокредита без первоначального взноса.

Значение имело и появление на рынке альтернативы покинувшим рынок западным иномаркам. Только в Барнауле уже работают 13 официальных дилеров китайских автомобилей.

Динамика автокредитования в 2023 году была самой высокой. Банк ВТБ стал лидером по этому кредитному продукту и по стране в целом, и, в частности, в Алтайском крае, — рассказал управляющий.

Востребованными марками новых авто на Алтае оказались две китайских (Omoda и Changan) и российская Lada Granta в равных долях. При этом многие дилеры активно развивают продажи подержанных машин. Около 75% актокредитов ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай выданы на автомобиль с пробегом.

События года

Подводя итоги прошедших девяти месяцев, Дмитрий Горбунов назвал год богатым на события. Одно из них — начавшийся процесс интеграции ВТБ и банка «Открытие». Осенью Дмитрий Горбунов был назначен единым бизнес-лидером обеих организаций на территории Алтая - он отвечает как за процесс объединения, так и за дальнейшее развитие объединенного бизнеса.

Процесс интеграции начался в текущем году, проходит поэтапно. Завершить его мы планируем в 2024-м. Главная задача — сохранить лучшие практики и сервисы, наработанные командами обоих банков, и обеспечить бесшовный переход клиентов в ВТБ, — рассказал Дмитрий Горбунов.

По словам управляющего, пока офисы банка «Открытие» будут работать под своим брендом. Перевод сети отделений «Открытия» под бренд ВТБ начнется со второго квартала 2024 года. Он также заверил, что сотрудники продолжат работу в ВТБ, чтобы сохранить на высоком уровне обслуживание клиентов.