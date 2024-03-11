Глазами малого и среднего бизнеса. Тренды налогового контроля - 2024

Сегодня мы говорим про современные тренды налогового контроля. Стоит ли предпринимателям в 2024 году бояться налоговой инспекции и опасаться проверок чуть больше, чем это было в прошлые годы? Ведь мы понимаем, что огромные расходы бюджета на СВО нужно чем-то компенсировать. О современной ситуации рассказывает директор компании бухгалтерских и юридических услуг 1+1 Ольга Сорокина.

Новые старые приемы

— С одной стороны, все тренды налогового контроля в России были заложены еще несколько лет назад и, в общем-то, не менялись. Это и максимальная автоматизация налоговых органов, и внедрение программных комплексов типа АСК НДС, которые значительно эффективнее людей могут отслеживать всю цепочку движения товара по России.

Это работа с биг дата (большими данными)— когда мощнейшие серверы обрабатывают данные налогоплательщиков, выявляют системные нарушения, закономерности и, кстати, в том числе сразу анализируют эффективность тех или иных принятых в налоговом кодексе изменений.

То есть налоговые органы помогают нашим законодателям что-то менять и внедрять на основе конкретных цифр. Замечу, что не каждый предприниматель, к сожалению, так хорошо владеет цифрами в своем бизнесе, как это делает налоговая служба.

Это использование так называемого рискориентированного подхода, когда налоговый орган если уж назначает выездную налоговую проверку, то, значит, на 99% уверен в доначислении налога и в своей возможности отстоять это доначисление в суде.

И поскольку выездная проверка — это дорогостоящее мероприятие (не всегда окупаемое, если это малый бизнес), то еще до назначения такой проверки налоговый орган проводит активную работу, понуждающую бизнесменов добровольно доплачивать налоги.

Мы эту работу очень часто наблюдали в последние пять лет. Сначала в отношении НДС. Потом такие мероприятия, вплоть до психологического давления, стали проводиться в случае применения труда самозанятых, при подозрении на уплату зарплаты в конвертах или дробление бизнеса.

С точки зрения предмета налоговых проверок, это и есть основные тренды:

НДС,

дробление бизнеса,

зарплаты в конвертах.

Что касается отраслевой направленности, часто зоной будущего повышенного внимания налоговиков называют маркетплейсы, потому что рынок там действительно не отрегулирован до конца, и есть ряд некоторых серых моментов. Второе направление — контроль за доходами и расходами физических лиц (напомню, что доступ к счетам физлиц есть у ФНС уже сейчас, но пока анализ этих данных в массовом порядке не осуществляется).

Третье направление — это блогеры, про которых вы и так все знаете.

Экономия как способ выживания

— Я часто говорю на семинарах, что налоговая служба России — это одна из самых продвинутых служб не только в нашей стране, но и в мире. И многие иностранные государства у нас учатся!

Можно было бы сказать, что нам есть чем гордиться, но, естественно, все это очень пугает малый и средний бизнес, потому что именно в этом секторе остался еще, скажем так, некий теневой элемент. И для этого, на мой взгляд, есть объективные причины.

Именно здесь существует дробление, потому что переход с льготных режимов на НДС очень часто делает налоговую нагрузку неподъемной для все еще небольшого предприятия.

Именно здесь, в малом бизнесе, по той же причине выплачиваются зарплаты в конвертах. А вовсе не потому, что наших предпринимателей хлебом не корми — дай обмануть государство. Просто сэко­номить на налогах в малом бизнесе — это скорее способ выжить, чем обогатиться.

Не так давно, кстати, в интервью главы налоговой службы Алтайского края он сам назвал цифру серых зарплат: от 20 до 40%. Если бюджетников исключить из расчета, то процент возрастает до половины и больше.

Источник полезной информации

— Поскольку я уже давно занимаюсь темой налогообложения и наблюдаю за всеми этими изменениями, то могу сказать, что уже прошла все стадии принятия: и гнев, и торг, и депрессию. И даже начинаю видеть в максимальном обелении бизнеса плюсы: потому что, с одной стороны, государству объективно нужны налоговые поступления от бизнеса, а с другой — наконец, формируется здоровая конкуренция, когда все вынуждены платить налоги честно.

У меня, уж простите, даже иногда вызывает восхищение совершенствование нашей налоговой службы, потому что я еще помню времена, когда там были длиннющие очереди и не очень клиентоориентированное общение с налогоплательщиками.

Очень нравится сайт ФНС, здесь можно найти много полезной справочной информации (особенно если речь идет о региональном и местном законодательстве), которую раньше было не сыскать.

Бесконечные изменения

— Возмущение у меня, конечно, больше сейчас вызывает не деятельность ФНС, а деятельность наших законодателей. Это касается и бесконечных, чуть ли не ежедневно вносимых изменений в НК, и «упрощающей жизнь предпринимателей» системы ЕНС, и того, что у нас в крае на местном уровне невозможно добиться снижения ставок или льгот, которые предусмотрены федеральным законодательством, якобы потому что наш регион дотационный (и в этом основной парадокс: регион беднее других, и поэтому ставки по налогам — максимальные).

Налоговое законодательство неэффективно с точки зрения стимулирования развития малого бизнеса, и это очень хорошо видно из того, что собираемость налогов в стране каждый год растет, а доля малого бизнеса в ВВП страны — нет, она остается одной из самых низких по сравнению не только с развитыми, но и с развивающимися странами (примерно 23%).

Это при том, что серая зона еще не истреблена полностью. То есть, когда ФНС решит эту проблему, доля малого бизнеса может еще сократиться, если не будут приняты другие, стимулирующие меры.

В общем, с одной стороны, я могу понять наше государство, которое делает ставку на крупный бизнес, так как в большой стране им проще управлять, но, с другой стороны, развитие малого бизнеса всегда было признаком стабильности государства.

Очень хотелось бы, чтобы у нас все-таки сформировался средний класс и национальная идея наподобие «американской мечты»: «Работай больше других, и у тебя все получится», и чтобы эта идея работала, конечно.

Резюме

— Основной тренд работы налоговых органов зародился раньше и не является следствием СВО. Но он связан с повышением собираемости налогов: причем не за счет повышения налоговых ставок, а за счет улучшения администрирования и совершенствования механизмов контроля. Если не ошибаюсь, на 2024 год в бюджете заложен рост налоговых доходов в 17%.

Кроме тех инструментов, которые я назвала, дополнительно для повышения собираемости налогов была внедрена система Единого налогового счета ЕНС. Она добавила немало седых волос бухгалтерам, хотя внедрялось все это под соусом упрощения жизни предпринимателям.

Опасаться налоговых проверок нужно. Грамотно вести учет не только бухгалтерии и налогов, управленческий учет финансов компании в целом нужно. Обязательно держать руку на пульсе в плане анализа запросов и требований, поступающих от налогового органа. Не оставлять это на откуп рядовому бухгалтеру. Из характера запроса можно довольно много узнать о планируемых выездных проверках. И не вестись на проводимую налоговыми органами работу по понуждению заплатить добровольно больше налогов, обязательно отстаивать свою позицию и почаще напоминать налоговым органам, что все сомнения должны трактоваться в пользу налогоплательщика.

Ну и совет не из области налогов, который я сама себе постоянно даю, — повышать эффективность бизнеса, развиваться, внедрять регулярный менеджмент, чтобы опережать конкурентов и иметь возможность платить налоги.

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