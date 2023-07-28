28 июля
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Экономика

Главные инженеры ГК «Росводоканал» посетили объекты барнаульского предприятия

Главные инженеры, а также специалисты производственных подразделений группы компаний «Росводоканал» прибыли в Барнаул для обмена опытом. В краевой столице делегация посетила очистные сооружения речной воды, насосную станцию второго подъема, а также две канализационные насосные станции.

Главные инженеры ГК «Росводоканал» посетили объекты барнаульского предприятия.
Главные инженеры ГК «Росводоканал» посетили объекты барнаульского предприятия.
Фото предоставлено компанией «Росводоканал».

На водопроводных очистных сооружениях с 2018 года ведется серьезная модернизация объекта, работы идут поэтапно. Кроме того, с 2019 года водоканал очищает водопроводную воду способом мембранного электролиза, что позволило отказаться от необходимости хранить опасный жидкий хлор.

На ВОС-1 проведена замена технологического трубопровода и запорной арматуры, мостового крана грузоподъёмностью 2 тонны и строительство камеры для установки новых расходомеров, ремонт кровли, замена опорных стоек перекрытия, монтаж систем электроснабжения и вентиляции. На объекте ВОС-2 выполнены гидроизоляция девяти отстойников, монтаж мостового крана грузоподъёмностью в 1 тонну, ремонт оборудования и строительные работы, полностью обновлена система электроснабжения, — рассказал гостям главный инженер «Росводоканал Барнаул» Евгений Чайкин.

На насосной станции второго подъема гостям рассказали о реализованных мероприятиях по антитеррористической защищенности объектов предприятия.

Монтаж нового периметрального и противоподкопного ограждений, обустройство двух рядов спирального барьера безопасности, установка средств ограничения скорости, противотаранных ворот, оснащение периметра и критических элементов интегрированной системой безопасности позволяют обеспечить максимальную защищенность режимных объектов, — рассказал Виталий Гичкун, начальник отдела защиты объектов и персонала.

На двух канализационных насосных станциях гостям показали оборудование.

На предприятиях группы компаний применяют различные подходы к тому или иному вопросу. Обмен опытом и подобные встречи очень важны, ведь разработка ученых из одного региона, которую уже протестировали и применили, может быть рассмотрена и применена в других городах или даже на всех предприятиях группы. Наши специалисты регулярно изучают эффективный опыт организаций ЖКХ и внедряют самые успешные практики, — рассказал руководитель направления по сопровождению и контролю производственной деятельности УК «Росводоканал» Владимир Перфильев.

В течение двух дней представители группы компаний «Росводоканал» примут участие в дискуссиях и круглых столах. В онлайн-формате к ним присоединятся эксперты отраслевого профессионального сообщества и производственные руководители крупнейших водоканалов страны. Специалисты обменяются опытом и поделятся успешными кейсами.

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