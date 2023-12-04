ГК Алгоритм вновь получила престижную федеральную награду

Золотой знак «Надежный застройщик России» является одной из наиболее престижных общественных наград в сфере девелопмента. Он вручается лучшим компаниям регионов после прохождения двухэтапной проверки юридической документации и фактической информации об их строящихся объектах.
В рамках первого этапа фонд РМГК анализирует документацию застройщика по жилым объектам в стадии реализации, а также проводит их аудиторскую проверку методом «тайного покупателя». В рамках второго этапа сформированные списки застройщиков проверяются на предмет наличия или отсутствия претензий к выбранным компаниям со стороны контролирующих органов и жалоб со стороны покупателей. Только компании с безупречной репутацией удостаиваются награды «Надежный застройщик России».
За возможность получить её в этом году боролись более трехсот компаний, работающих по всей России, четыре из которых представляли Алтайский край. Церемония награждения состоялась в закрытом формате, с участием руководителей и ТОП-менеджмента строительных компаний.
... Первый раз можно назвать случайностью, второй — совпадением, третий — закономерностью, а вот восьмой — безоговорочным подтверждением!
Алгоритм всегда ответственно подходит к своей работе: мы внимательно следим за трендами рынка и стараемся предлагать нашим клиентам максимально продуманные для их комфорта квартиры. Я искренне рада, что уже восьмой год подряд наша компания получает столь высокую оценку и признание со стороны экспертов рынка, — комментирует Ксения Белоусова, директор ГК Алгоритм.
Группа компаний «Алгоритм», возводящая сегодня новый район города «Нью Терра», сдает дома в эксплуатацию не просто вовремя, а раньше заявленных сроков, обозначенных в проектных декларациях. Столь позитивная традиция не меняется и сегодня, позволяя застройщику выполнять свои обязательства перед покупателями.