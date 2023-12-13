ГК Алгоритм и Альфа-Банк договорились о сотрудничестве в рамках ЖК Прайм

Кредитная линия в размере более 2,5 млрд рублей будет открыта девелоперу для строительства нового жилого комплекса в рамках проекта Нью Терра, потенциально, самого крупного девелоперского проекта Алтайского края. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали директор ГК "Алгоритм" Ксения Белоусова и региональный управляющий Алтайского края Альфа-Банка Ирина Бубенко.

Средства предполагается направить на строительство жилого комплекса "Прайм",располагающегося по адресу Павловский тракт 196 а, и состоящего из трех жилых корпусов со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения. Корпус №1 будет представлен двумя 17 этажными блок-секциями. Корпуса №2 и №3 будут представлены стильными 10-этажными объемами, состоящими из трех жилых блок-секций.

Cотрудничество с банком позволяет нашей компании предлагать покупателям более широкие возможности при приобретении жилья и выбору механизма его оплаты. Сегодня Альфа-Банк финансирует строительство нескольких наших объектов. В этой связи, гарантией безопасности сделки для будущих дольщиков является не только репутация ГК Алгоритм как надёжного застройщика, но и условия финансирования с использованием счетов эскроу в Альфа-Банке, — прокомментировала директор ГК Алгоритм Ксения Белоусова.

Директор ГК "Алгоритм" Ксения Белоусова и региональный управляющий Алтайского края Альфа-Банка Ирина Бубенко подписали соглашение о сотрудичестве. Фото предоставлено ГК "Алгоритм".

Группа компаний "Алгоритм" — один из самых крупных застройщиков на рынке Барнаула и Алтайского края. Строительство всех объектов осуществляется в строгом соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ. Восемь лет подряд — 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 компания удостаивается почетной награды Золотой знак "Надежный Застройщик России".

Мы с воодушевлением смотрим на возможности долгосрочного сотрудничества и поддержки застройщика в дальнейшей реализации его проектов. ГК Алгоритм — наш надежный и проверенный партнер. Уверена, что наше сотрудничество даст жителям Барнаула большое количество современного и комфортного жилья, — отметила Ирина Бубенко.

Альфа-Банк — один из крупнейших универсальных частных банков в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет более 1 млн корпоративных клиентов и 22 млн физических лиц. Альфа-Банк развивается по модели phygital (фитджитал), сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает более 500 офисов в Москве и регионах России.

Директор ГК "Алгоритм" Ксения Белоусова и региональный управляющий Алтайского края Альфа-Банка Ирина Бубенко подписали соглашение о сотрудичестве. Фото предоставлено ГК "Алгоритм".

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