21 декабря
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Экономика

Гипер­инфляция кадров. Рецепты от компании с душой

Проблема, с которой столкнулись в уходящем году все предприниматели края, — острый кадровый голод, резкий рост заработных плат, зачастую не соответствующий росту производительности труда. Ритейл — не исключение. О том, как справляется с этим вызовом вторая по величине алтайская торговая сеть, мы беседуем с руководителем торгового двора «Аникс» Юрием Никитиным.

Магазин «Аникс».
Магазин «Аникс».
Фото предоставлено ТД «Аникс».

— Осенью, когда мы проводили отраслевые экспертные советы, все говорили об одном — острой нехватке рабочих рук. Как с кадрами обстоят дела в вашей компании?

— Летний туристический сезон в этом году породил больший дефицит рабочих рук, чем прежде. Количество туристов, прибывающих на Алтай, из года в год возрастает. Импортозамещение в этой части действует эффективно. Но курорты у нас еще продолжают строить. И это, наряду с туристическим сервисом, тоже отвлекает рабочие руки.

Барнаул исторически сложился еще со времен эвакуации в годы Великой Отечественной войны как центр оборонной промышленности. А ей сегодня тоже остро нужны кадры. Так что кадровый голод в полной мере коснулся и нашего предприятия.

Мы посчитали, что осенью потребность розницы в кадрах почти в два раза превысила прошлогоднюю. А безработица в крае составляет всего 0,3% от работоспособного населения. На портале hh.ru работу ищут 14 тыс. соискателей, в то время как требуется закрыть более 20 тыс. рабочих мест.

Но описание проблемы этим не ограничивается. Кто-то из экономистов точно назвал ее «гиперинфляцией кадров». Вот как она выглядит применительно к «Аниксу»: мы в среднем по компании поднимали зарплату из-за требований рынка на 20% и в прошлом году, и в этом. Но поднять производительность труда на 40-45%, чтобы сохранить себестоимость, мы, конечно, за эти два года не успели.

Значит, затраты на труд стали расти быстрее доходов компании. И эту складывающуюся диспропорцию придется преодолевать.

Юрий Никитин руководитель торгового двора «Аникс».
Юрий Никитин руководитель торгового двора «Аникс».
Фото предоставлено ТД «Аникс».

— Наверное, самое важное, что проблема эта не сиюминутная, временная. Страну и наш край она будет преследовать долгое время. У «Аникса», учитывая высокую корпоративную культуру, над которой вы так вдумчиво работаете, называя себя компанией с душой, есть рецепты по преодолению кадрового голода?

— Один мой иностранный знакомый сказал хорошую фразу: «Вам многое предстоит теперь сделать самим». Не покупать у кого-то, а делать. А это — безусловно, длинная история.

И оборонная промышленность уже сейчас не является единственным драйвером роста. Инвестиции идут во многие отрасли. Вот, например, у Вадима Смагина в «Бочкарях» резко выросла потребность в производстве безалкогольных напитков. Заменить «Кока-Колу» отечественным продуктом, лучшим по качеству, — чем не достойная задача? И они ее точно решат.

Сначала аналогом «Кока-Колы», а дальше — своими оригинальными рецептами, в которых точно будет больше натуральных ингредиентов. Всем производителям сейчас понадобятся работники. И это становится одним из главных вызовов нашего времени.

Но как пока пытаются решить проблему многие наши коллеги? Недавно вернулся со встречи региональных сетей. Все говорят, что поднимают зарплату. Это — разовое действие, которое не затрагивает суть.

На мой взгляд, через некоторое время деньги в меньшей степени будут определять, какую работу выберет человек. Все будет зависеть от смысла и содержания самой его деятельности.

— Последнее утверждение требует пояснения.

— В «Аниксе» острый кадровый голод испытывают не все подразделения компании. Штат офиса укомплектован на 95%. Это происходит потому, что в офисе наша корпоративная культура «плотнее».

Работать здесь людей мотивирует не только заработная плата. Ими в первую очередь движет интерес к самой работе. К самостоятельности, свободе и ответственности, которую они могут взять на себя. К процессам, которые они могут изменить, а потом добиться, чтобы эти изменения стали устойчивыми.

У нас есть два вида премий. Они называются «Не хуже сам к себе» и «Совсем другое дело». Чтобы не отставать сегодня и оставаться на месте, как говорила Алиса в Стране чудес, нужно еще быстрее бежать. Повторить прошлогодний результат в текущих условиях — уже подвиг. Это и есть смысл премии «Не хуже сам к себе». «Совсем другое дело» — это когда человек вносит системное изменение в бизнес-процесс, что позволяет кратно увеличить результаты. Таких премий в последнее время выплачивается больше.

Магазин «Аникс».
Магазин «Аникс».
Фото предоставлено ТД «Аникс».

— Но так это работает не везде, в частности, в магазинах.

— Работает на самом деле очень даже похоже. Вопрос здесь нужно задавать такой: «Довольны ли люди своей работой?» Именно над этим мы сейчас работаем. И начали с диалога топовых руководителей с сотрудниками магазинов.

Руководители пошли в магазины и стали задавать такие вопросы: что мешает работать, от чего страдаете на рабочем месте, что нужно поправить? Кажется, очень просто. Но в действительности это мало кто делает. Изучают цифры, нанимают консультантов со стороны. Внедряют их предложения, а потом удивляются, что не достигли результата. В нашем варианте коммуникации все происходит по-другому.

Вот что предложили управляющие магазинами: восстановить регулярное горячее питание и график обедов, давать каждые два часа перерывы кассирам, не выдергивать с выходного дня сотрудников.

Но не только хлебом единым. Управляющие начали вовлекать людей в решение проблем магазина, обсуждать ключевые показатели работы со своей командой, рассказывать, как их магазин смотрится на фоне других.

Менеджеры из офиса добавили сюда синхронизирование планирования бюджета рабочего времени и графиков работы сотрудников магазинов, устранение очевидных неудобств, своевременную индексацию заработной платы в соответствии с нагрузкой и справедливостью рынка труда.

Они же предложили устранить дисбаланс в труде и оценке пекарей больших и маленьких магазинов. Идеи, которые люди сами внесли, реализуются ими с большим энтузиазмом, и результат они приносят более высокий.

— Какой из участков оказался самым проблемным?

— Складское хозяйство. И здесь, помимо повышения заработной платы, мы приняли решение инвестировать порядка 35 млн рублей в более удобные, современные средства труда: паллетайзеры, паллетоперевозчики, погрузчики, эстакады. Обновили наполовину рохли, приобрели новые аккумуляторные батареи для техники. Отремонтировали душевые и раздевалки, провели ревизию отопления и освещения, установили новые столы.

Работа складского хозяйства ТД «Аникс».
Работа складского хозяйства ТД «Аникс».
Фото предоставлено ТД «Аникс».
Работа складского хозяйства ТД «Аникс».
Работа складского хозяйства ТД «Аникс».
Фото предоставлено ТД «Аникс».

В результате улучшили условия труда, сделали их более комфортными. Простои на складах сократились на 25%, производительность труда выросла не менее чем на 15% в сравнении с прошлым годом.

— Изменились ли ваши подходы в подборе кадров?

— Да. Мы стали чаще применять принцип «ищи людей через людей». Рекрутер выезжает в магазин, где не укомплектован штат, чтобы выяснить у работающих там людей, кого они могут рекомендовать пригласить на работу из своих знакомых. Заодно проясняет преимущества этого магазина для сотрудников, проверяет условия труда. Если выявил нарушения, сообщает о них кустовому директору.

В районе около магазина расклеиваются объявления, проводятся беседы с сотрудниками соседствующих конкурентов. Их расспрашивают об условиях работы, рассказывают о наших, таким образом мотивируя переходить в «Аникс».

2023 год стал переломным для нас в понимании, что ответственность за подбор и адаптацию сотрудников, за их удержание лежит не столько на отделе персонала, сколько на департаменте продаж.

— Как развивалась система самоуправления «Аникса» в этом году? Что изменилось?

— Самым частым мероприятием в моем рабочем календаре этого года стали Кадровые комитеты. Это встречи команд подразделений с заказчиками их услуг, на которых согласовываются смыслы работы того или иного коллектива, ценности, которые создают их команды для внешних и внутренних клиентов компании, критерии для премирования.

Философия наших комитетов заключается в том, что сотрудники начинают понимать, что их справедливо оценивают за содержание работы, то есть по рынку. Они связаны с клиентом и знают, как могут повлиять на свое вознаграждение, создавая результат, значимый для клиента. То есть премию, которую мы называем «Не хуже сам к себе». Они выдвигают инициативы, которые могут существенно превзойти важный для клиента результат, и за это получить другую премию — «Совсем другое дело».

Этот год еще раз поставил вопросы о том, как мы работаем с людьми, о месте и времени в работе руководителя, которые эта функция должна занимать. Пришло понимание, что это требование — быть внимательным к людям — в будущем будет только нарастать. Значит, еще больше внимания мы должны уделять самоуправляемым подразделениям как ключевому способу вовлеченности людей в общее дело.

В школе Монтессори в Барнауле в расписании работы преподавателей есть графа «Наблюдение за работой коллег». Она введена, чтобы люди делились своим опытом, подмечали лучшее в работе коллег, помогали разбираться с проблемами. А сколько наши специалисты в компании посвящают развитию других людей? Есть такое хорошее слово — «наставничество». Задача на следующий год — наполнить его реальным содержанием.

Магазин «Аникс».
Магазин «Аникс».
Фото предоставлено ТД «Аникс».

Цифры

На 86,8%
укомплектован штат по магазинам.

На 95%
укомплектован штат по офису.

На 20%
в среднем по компании подняли зарплату сотрудникам.

35
млн рублей инвестировали в современные и удобные средства труда.

На 25%
сократились простои на складах.

На 15%
в сравнении с прошлым годом выросла производительность труда.

Беседу вел Юрий Пургин.

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