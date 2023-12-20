Газифицированному райцентру Алтая снизили тариф к Новому году, но тепло здесь - дорогое удовольствие

Жителям алтайского райцентра Ребриха снизили тариф на отопление на 150 рублей. Новость эта, казалось бы, вполне предновогодняя, радостная – квитанции с учетом новой цены придут как раз к празднику. Но, как показали расчеты, экономия для потребителей будет незначительной. Ведь тариф на тепловую энергию в райцентре – один из самых высоких в Алтайском крае несмотря на то, что крупная местная котельная была переведена на газ за счет бюджета.

С чего все началось

Жители Ребрихи надеялись на снижение тарифа еще в 2022 году, когда в райцентр пришел газ, сообщали altapress.ru в алтайском отделении Общероссийского народного фронта.

Казалось бы, основания для надежд есть: самую крупную местную котельную Ребрихи, подающую отопление в 21 многоквартирный дом, автоматизировали и перевели на газ. Что важно: реконструкцию провели на бюджетные деньги, а не на средства теплоснабжающей фирмы.

Однако с 1 декабря 2022 года тариф на тепловую энергию здесь, наоборот, подняли. И сразу на 550 рублей: с 4033,53 рублей за гигакалорию до 4586,30 рублей, или почти на 14%.

Газ в Ребрихе ждали пять лет. Altairegion22.ru

Евгений Шестаков, врио замначальника управления края по тарифам, тогда объяснил altapress.ru: при расчете тарифов для теплоснабжающей фирмы «АПС-Исток» учли подорожание угля и рост затрат на инвестпрограмму. Но не учли перевод котельной №1 на газ – предполагалось, что это произойдет позже.

Этапы большого пути

Однако, как оказалось, скорректировать тариф для фирмы «АПС-Исток» совсем не просто.

В декабре 2020 года ей передали в концессию муниципальные котельные и теплосети – «для реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения, повышения надежности и энергетической эффективности». Концессионер обязался вложить к 2024 году чуть больше 5 млн рублей из своей прибыли.

Как объяснила прокуратура края в ответ на обращение алтайского исполкома ОНФ, чтобы пересмотреть тариф, надо внести поправки в концессионное соглашение, заключенное с администрацией района.

Передача документов. Фото: ru.freepik.com, автор pressfoto.

А для этого изменить включенные в этот документ «параметры долгосрочного регулирования» и согласовать их с ведомствами. Процесс оформления документов, внесения изменений, согласований и пересмотра затянулся.

И вот 5 декабря управление по госрегулированию цен и тарифов все-таки приняло решение по Ребрихе - №287.

Дорогое удовольствие

Согласно решению, с 1 декабря 2023 года тариф для населения снижен до 4435,63 рублей за гигакалорию. То есть на 150 рублей 67 копеек (или на 3,3%).

Это означает, что в морозы, когда на отопление квартиры или дома уходит 2-3 «гиги», экономия домохозяйства составит 300-450 рублей при общем платеже в 9-13 тыс. рублей.

При этом тариф на тепловую энергию в Ребрихе, несмотря на снижение, остается одним из самых высоких в Алтайском крае. Для сравнения – вот тарифы в нескольких райцентрах края, которые будут действовать в первом полугодии 2024 года (в рублях за гигакалорию).

Алтайское 3458,94

Бурла 3660,83

Первомайское 3515,75

Поспелиха 4176,16

Славгород 3823,10

Тальменка 3009,39

Троицкое 2595,71

Газ пришел в Ребриху. Altairegion22.ru

Новый тариф в Ребрихе сохранится до 30 июня 2024 года. А с 1 июля он вновь увеличится почти до прежнего уровня: до 4543,18 рублей.

В общем, пока получается, что ни инвестиции "Газпрома", вложившего в магистральный газопровод до Ребрихи 2 млрд рублей, ни расходы бюджета на реконструкцию котельной, ни затраты концессионера на инвестпрограмму ситуацию в централизованном теплоснабжении райцентра не меняют. Тепло остается дорогим удовольствием.