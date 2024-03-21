Формула эффективности. Почему 2023 год на заводе «Кучуксульфат» называют переломным

Большую роль сыграли и высокие зарплаты, достойная социальная программа, а также крупные инвестиции в условия труда и обновление оборудования и техники, сделанные в 2023 году.

Известный алтайский завод «Кучуксульфат» вновь вошел в сотню крупнейших налогоплательщиков региона по итогам 2023 года. 16-ю строчку по сумме уплаченных налогов — 1,36 млрд рублей — он занял, несмотря на глобальные изменения на рынках и барьеры для экспорта. Сохранять высокие позиции предприятию удается не только за счет качества продукции.

Фактор развития

Из мирабилита, добываемого на озере Кучукском, на заводе «Кучуксульфат» делают высококачественный натуральный сульфат натрия. Продукт востребован и в России и во многих странах мира.

Глобальная перестройка рынков, происходящая последние два года, а также затруднения с экспортом, стали для управленческой команды предприятия стимулом пристальнее взглянуть на производительность труда заводчан.

Современному работнику важна не только высокая зарплата, которая, к слову, на заводе намного выше средней по краю: 60,4 тыс. рублей против 44 тыс. Имеют значение и другие факторы.

Во-первых, люди лучше работают там, где заботятся о них и об условиях труда. Во-вторых, оборудование и техника тоже требуют обновления.

Поэтому в 2023 году здесь сохранили социальную программу для работников по коллективному договору на достойном уровне, направив на нее более 33 млн рублей. И начали масштабный ремонт и перестройку офисных, бытовых и производственных помещений, а также обновление техники и оборудования.

Алтайский завод «Кучуксульфат». Фото предоставлено компанией «Кучуксульфат».

Дизайнерский подход

Отдельные помещения на заводе требовали капитальной перестройки, другие нуждались в дополнительном оборудовании или косметическом ремонте.

Задачей руководства предприятия было учесть все требования к охране труда и пожарной безопасности и не забыть об эстетике. «Дизайнерский подход к отделке, насколько он возможен на промышленном предприятии, сотрудники уже оценили как превосходный», — рассказали на заводе.

Новости про капремонт в 2023 году на страничке «Кучуксульфата» в соцсети «ВКонтакте» собрали сотни «лайков» и тысячи просмотров. «Молодцы, здорово!»… «Помню, это помещение было убитым. А сейчас красота», — так отзывались подписчики-заводчане на фотографии цехов после завершения работ.

Вот, к примеру, в автотранспортном цехе капремонт провели в большинстве помещений: раздевалки, душевые, зоны для обеда и отдыха, и прочее, направив на это 6,3 млн рублей. Еще 15 млн рублей вложили в бытовые помещения цеха фасовки и погрузки — теперь условия здесь близки к идеальным.

Изменилась к лучшему и территория завода: построили дорогу к новому котельному цеху, обновили тротуары и ограждения, установили дополнительные скамейки и освещение, покрасили металлические конструкции — а они на предприятии исчисляются километрами.

В 2023 году вложения только в ремонт бытовых помещений, зданий проходной, отдельных цехов и фасадов превысили 40 млн рублей.

Алтайский завод «Кучуксульфат». Фото предоставлено компанией «Кучуксульфат».

Новая техника

Серьезным направлением инвестиций стало в 2023 году обновление спецодежды и средств индивидуальной защиты для работников «Кучуксульфата».

Новая форма защищает от механических загрязнений, влаги, воздействия едких химических препаратов, от низких и высоких температур. Сотрудники же отмечают удобный крой и фирменный внешний вид.

Но и это далеко не все. Значительные средства вложили и в обновление спецтехники. На завод прибыли 16 новых единиц, среди них — коммунальные машины, бульдозер, экскаваторы, «КамАЗы» с прицепами и другие.

С целью перевооружения и поддержания основных мощностей значительные средства предприятие в 2023 году инвестировало в производственное оборудование, — подчеркнул технический директор Александр Киндсфатер.

Прогноз благоприятный

Общий объем инвестиций в 2023 году составил более 420 млн рублей (без НДС). Не случайно сами заводчане называют прошедший год переломным и годом масштабных преобразований.

Осенью прошлого года «Кучуксульфат» вошел в состав корпорации «Росхим», руководство которой уже обозначило приоритеты развития алтайского предприятия. В числе ключевых направлений — сохранение производственных мощностей на уровне 800 тыс. тонн сульфата в год посредством модернизации отдельных технологических участков и строительства необходимых для эффективной работы производства объектов.

Теперь у завода появились новые возможности — повысить объемы производства, расширить клиентский портфель и улучшить технологические процессы. Для этих целей разрабатывается обширная инвестиционная программа, направленная на поэтапное обновление всего производства. Более того, реализация инвестпроектов «Росхима» позволит значительно повысить качество производственных процессов, многим упростив условия труда на заводе.

В Минпромэнерго края, отвечая на вопрос о будущем «Кучуксульфата», сообщили: в 2024 году на заводе прогнозируется рост объемов производства. В планах — увеличение численности персонала, зарплат и инвестиций в основной капитал. Словом, прогноз вполне благоприятный.

Что такое завод «Кучуксульфат» Единственный в России производитель природного сульфата натрия, ингредиента синтетических моющих средств и продукции химической, целлюлозно-бумажной, стекольной, строительной, фармацевтической, косметической отраслей промышленности. Численность персонала: более 1200 человек. Коллективный договор на 2024 год сохраняет все социальные гарантии — несколько видов пособий сотрудникам, ссуды на жилье и компенсации, дополнительный отпуск и подарки детям, санаторно-курортное лечение и дополнительное медицинское страхование. Чистая прибыль за 2023 год: более 1 млрд рублей. Средняя зарплата: 60,4 тыс. рублей. Производственная мощность в год: 805,5 тыс. тонн. Объем инвестиций в 2023 году: 420 млн рублей.

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