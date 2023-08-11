Финансирование от Сбера позволило ввести в эксплуатацию свыше 670 тысяч м² жилья в Сибири

Большинство квартир — показатель приближается к абсолютным 100% — были приобретены с использованием эскроу-счетов. Эта услуга позволяет сделать расчеты между застройщиком и жильцами максимально прозрачными, ведь деньги хранятся на специальном банковском счете вплоть до выполнения всех обязательств по введению недвижимости в эксплуатацию.
Дмитрий Солнцев,
председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:
Финансирование недвижимости и строительства — один из важнейших секторов в деятельности Сбера. Кредитный портфель этого направления превышает 177 млрд рублей. Мы плотно работаем с застройщиками Сибири и многие из них — наши надежные и долгосрочные партнеры. В преддверии Дня строителя желаю специалистам отрасли успеха, достижения профессиональных целей и показателей.