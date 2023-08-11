Финансирование от Сбера позволило ввести в эксплуатацию свыше 670 тысяч м² жилья в Сибири

С начала 2023-го года в регионах присутствия Сибирского Сбербанка было введено в эксплуатацию свыше 670 тысяч м² жилья от застройщиков, получивших кредит в Сбере. Это втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Большинство квартир — показатель приближается к абсолютным 100% — были приобретены с использованием эскроу-счетов. Эта услуга позволяет сделать расчеты между застройщиком и жильцами максимально прозрачными, ведь деньги хранятся на специальном банковском счете вплоть до выполнения всех обязательств по введению недвижимости в эксплуатацию.

Дмитрий Солнцев,

председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк: