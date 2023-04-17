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Экономика

Фестиваль «Дюйм ПРО» в Барнауле

18 апреля 2023 года пройдет первая встреча представителей сантехнического рынка Алтайского края — фестиваль «Дюйм ПРО».

Выставка сантехнического оборудования.
Выставка сантехнического оборудования.
Фото предоставлено компанией «Стройинжиниринг».

Приглашаем профессионалов инженерно-сантехнического рынка Алтайского края на мероприятие «DUIMPRO 2023» .

18 апреля 2023 ждем вас!

В программе:

  • 15:00−15:30 Приветствие.
  • 15:30−18:30 Презентации оборудования, фуршет.
  • 18:30−19:30 Развлекательная программа, розыгрыш призов.
Выставка сантехнического оборудования.
Выставка сантехнического оборудования.
Фото предоставлено компанией «Стройинжиниринг».
Подать заявку на ваше участие можно по телефонам 8 (3852) 555−595, +7−961−994−63−31 (Елена)

Участие бесплатное. Количество мест ограничено.

Партнеры:

  • Uni-Fitt — арматура, трубопроводы;
  • Baxi — отопительное оборудование;
  • Fondital — отопительное оборудование;
  • Rexay — инженерное оборудование;
  • Wilo — насосное оборудование;
  • K-Flex — теплоизоляция;
  • РВК — Полипропиленовые трубы.
Выставка сантехнического оборудования.
Выставка сантехнического оборудования.
Фото предоставлено компанией «Стройинжиниринг».

Посетив «DUIMPRO 2023», вы сможете:

  • Ознакомиться с новинками отопительного оборудования и инженерных систем.
  • Осуществить подбор теплового оборудования от экспертов рынка.
  • Получить профессиональную консультацию от производителей.
  • Пообщаться с единомышленниками и отдохнуть в праздничной атмосфере.
  • Принять участие в розыгрыше призов.

Просим вас подтвердить участие по телефонам: 8 (3852) 555−595, +7−961−994−63−31 (Елена)

Дресс-код (дресс-код): повседневно-деловой

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