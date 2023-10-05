Есть очередные 11 млрд на АПК от Россельхозбанка на Алтае

По итогам 9 месяцев 2023 года Алтайский филиал Россельхозбанка направил на поддержку АПК Алтайского края и Республики Алтай более 11,6 млрд рублей, что на 2,3 млрд, или 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля объема кредитования АПК по льготной ставке приблизилась к 67% — аграриям было предоставлено по льготным программам 7,8 млрд рублей.

Весомый прирост объема в 46% (или 1,4 млрд рублей) дали аграрные предприятия, относящиеся к крупному бизнесу. Средний, малый и микробизнес вместе также приросли на 13% к показателям прошлого года.

Россельхозбанк растет с каждым годом, увеличивая кредитование аграриев, все больше фермерских хозяйств ему доверяют. Очень приятно, что банк стал ориентироваться на малый и микробизнес именно по фермерским хозяйствам, предлагая приемлемые условия и участвуя в государственных программах. Кроме финансовых инструментов, РСХБ реализует целый ряд социальных проектов и предлагает востребованные цифровые и дистанционные сервисы, — прокомментировал исполнительный директор Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края Александр Вайс.

Существенную поддержку Алтайский филиал РСХБ оказывает аграриям в проведении сезонных работ. С начала года на эти цели было направлено свыше 7,4 млрд рублей. На инвестиционные цели в сферу АПК двух регионов выдано кредитов более чем на 2,4 млрд рублей.

Цифры роста объемов финансирования сельхозтоваропроизводителей в Алтайском крае и Республике Алтай говорят о стабильности в отрасли и ее поступательном росте, не смотря на все природные катаклизмы этого лета. Аграрии научились грамотно планировать финансирование своих хозяйств, а мы со своей стороны постоянно развиваем качество наших банковских продуктов и услуг, работаем над доступностью кредитных средств, предназначенных не только для крупных агропредприятий, но и для малых хозяйств, расширяем перечень дистанционных услуг. Банк способствует развитию фермерства, обеспечивая для клиентов комфортную среду, удобные сервисы на платформе Свое Фермерство и условия для продвижения продукции через маркетплейс Свое Родное, — отметил директор Алтайского регионального филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

В Россельхозбанке действует «горячая линия» для оперативного рассмотрения вопросов, связанных с предоставлением сельхозпроизводителям кредитной поддержки при осуществлении мероприятий по подготовке и своевременному проведению сезонных работ. Единая справочная служба доступна по телефону 8 800 100 0 100 (звонок по России бесплатный). На сайте Россельхозбанка www.rshb.ru вы найдете большой перечень предложений и акций для сельхозтоваропроизводителей, кредитный калькулятор, узнаете о льготном кредитовании исполнителей СПК по господдержке предприятий АПК, рассчетно-кассовом обслуживании, кешбэку по бизнескартам, о программах банка при покупке сельхозтехники от производителей, кредитах микробизнесу и многое другое. За более подробной информацией обращайтесь на сайт или в офисы Россельхозбанка.

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