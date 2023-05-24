Энергичное предприятие. Как Алтайский трансформаторный завод прошел 2022 год и откуда берет силы двигаться только вперед

Алтайский трансформаторный завод – одно из стабильных и эффективно развивающихся предприятий электроэнергетической отрасли. «Алттранс» в работе применяет только передовые технологии и оригинальные конструкторские решения, что напрямую сказывается на результатах. В этом материале мы расскажем, чего достиг завод в 2022 году, и почему в основе любой победы стоит человек.

География поставок «Алттранса» широка – от Калининграда до Сахалина. Среди покупателей – крупные предприятия энергетического комплекса («Россети» и его дочерние МРСК, «Башкирэнерго», «Кузбасская энергосетевая компания» и другие). Также ценят продукцию алтайского завода и нефтедобывающие компании. Например, «Лукойл», «Роснефть», «Татнефть», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и не только.

Секрет успеха и прост, и сложен. С одной стороны, предприятие уделяет особое внимание оснащению производственных процессов высококачественным технологическим оборудованием. С другой стороны — высоко ценит коллектив, мотивируя и развивая его во всех направлениях. Давайте обо всем этом поговорим подробнее.

2022 год в цифрах и фактах Производство 12 634 шт. — выпущено продукции.

3 489 954 тыс. руб. — объем произведенной продукции (в действующих ценах), без НДС.

3 469 212 тыс. руб. — выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ и услуг, без НДС.

5,8 млн руб. — выработка на одного работника.

472 218 тыс. руб. — затраты на уплату налоговых платежей, а также налогов и взносов во внебюджетные фонды



Заработная плата 50 968 руб. — средняя заработная плата по предприятию. Люди дела 595 человек работают на «Алттрансе» (по данным на 31 декабря 2022 года).

249 человек трудятся на предприятии более 10 лет, из них 32 человека - более 25 лет.

Около 20 млн руб. - затраты на проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда.

Курс на развитие

100 млн руб. - инвестиции предприятия в 2022-2023 годах.

Оборудование

В 2022 году Алтайский трансформаторный завод заключил контракт на поставку четырех автоматических станков для намотки обмоток ВН и линии порошкового окрашивания с конвейером Power&Free (производство КНР). Приобретение этого оборудования позволит повысить качество продукции и решит вопрос с окрашиванием крупногабаритных изделий весом до 1300 кг.

Важные результаты

В прошлом году успешно завершено проведение испытаний трансформаторов производства ОАО «Алттранс» в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52719-2007, а также разработана линейка КТП с корпусом из оцинкованной стали, значительно увеличивающим коррозионную стойкость выпускаемой продукции.

Забота о каждом Благотворительность



569 000 руб. — потратило предприятие в 2022 году на благотворительную деятельность. «Алттранс» регулярно оказывает финансовую помощь КГБУ «Алтайская краевая библиотека им. В.Я. Шишкова», Алтайскому отделению Российского детского фонда, общественной организации «Дыхание жизни», ГКБУЗ «Городская поликлиника №7», краевому Совету ветеранов Алтайской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, КГБПОУ «Алтайский государственный музыкальный колледж» и другим. Отдельно стоит отметить значительную материальную помощь, оказанную ОАО «Алттранс» совместно с Фондом В.А. Шаманова «Защитники Отечества» и Союзом промышленников Алтайского края, для повышения оперативности подразделения боевого обеспечения.



Каждый на своем месте Внутрикорпоративная политика предприятия — важный элемент работы «Алттранса». Для сотрудников созданы все условия: возможность карьерного роста, достойная белая заработная плата (ежегодно проводится индексация), обязательные выплаты, предусмотренные законодательством.



Кроме того, дважды в год проходит торжественное чествование сотрудников, отработавших на предприятии юбилейные даты. Фотографии сотрудников, наиболее отличившихся высокими трудовыми показателями, дважды в год помещаются на Доску Почета. Не забывают и о ветеранах завода — ежегодно ко Дню защитника Отечества и к Международному женскому дню предприятие организовывает для них поздравления. Все вышеперечисленные мероприятия сопровождаются выплатой материального вознаграждения.

Премии и награды

Завод наградили премией Демидовского фонда за достижения в промышленном производстве и предпринимательстве.

Александр Карлов, генеральный директор «Алттранса». Фото предоставлено Алтайским трансформаторным заводом.

Александр Карлов,

генеральный директор «Алттранса»:

То, что нами было достигнуто — уже история. Мы уже выпускаем продукцию пятого поколения — это продукция, которая характеризуется низким уровнем потерь.

Указом президента РФ от 4 апреля 2023 года генеральный директор «Алтайского трансформаторного завода удостоен почетного звания «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации».