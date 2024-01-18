18 января
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Экономика
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Емкость рынка онлайн-продаж продуктов питания превысит 1 трлн рублей по итогам 2024 года

За последние 5 лет доля продаж через Интернет (продовольственных и непродовольственных товаров) в общем объеме оборота розничной торговли выросла на 5,5 п.п. и составила 7,5%. При этом только продуктов питания в 2023 году россияне заказали в глобальной сети на сумму более 800 млрд рублей — на 40% больше чем в прошлом году. По оценкам экспертов Россельхозбанка, до конца 2024 года емкость российского рынка онлайн-продаж и доставки продуктов питания превысит 1 трлн рублей, а доля онлайн-продаж продовольственных товаров в общем объеме оборота розничной торговли превысит 5%.

Емкость рынка онлайн-продаж продуктов питания растет.
Емкость рынка онлайн-продаж продуктов питания растет.
Фото предоставлено Россельхозбанком.

Продажи и доставка продуктов питания через Интернет являются более экологичными вариантами реализации продовольствия, производители и ритейл упорядочивают цепочку поставок, подстраивая предложение под спрос, ритейл минимизирует потери при хранении, связанные с образованием пищевых отходов.

Одним из основных этапов организации онлайн-продаж является логистика. Стремясь расширить клиентскую аудиторию за счет неуклонно растущего спроса на качественное и быстрое обслуживание, онлайн-ритейл продолжает модернизировать логистические схемы, делая доставку не только быстрой, но и экологичной. В России продолжает активно развиваться доставка с минимальным углеродным следом: велосипеды и пешие курьеры. Негативное воздействие на окружающую среду снижает также доставка товаров в пункты самовыдачи, а сейчас порядка 65% онлайн-заказов покупатели забирают самостоятельно, — прокомментировала управляющий директор Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Наталья Худякова.

Экономия времени на походы в магазин за продуктами питания и тренд на здоровое питание являются драйверами развития и для специализированных фермерских маркетплейсов. По оценкам экспертов Россельхозбанка, в 2025 году рынок онлайн продаж продовольственных продуктов в категориях «фермерская», «эко» или «зеленая» продолжит расти и может составить порядка 80 млрд рублей. При этом заказы на фермерскую, экологическую и органическую пищевую продукцию могут составить 10% от всех заказов продуктов питания. Онлайн-платформы дают сельхозпроизводителям ряд преимуществ: прямой выход на покупателя, экономию на хранении, доставке и маркетинге. Для онлайн-платформ это также возможность расширить ассортимент за счет экологически чистой фермерской продукции.

Более активному росту онлайн-продаж фермерской продукции также будет способствовать увеличение доли продукции КФХ в валовом производстве сельхозпродукции. Сейчас под брендом фермерской может продаваться любая сельхозпродукция, к которой у покупателя сформировалось доверие как к более полезной и экологически чистой. Создать условия для развития рынка фермерской продукции и в сети, и в оФфлайне сможет внесение изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» и закрепление термина «фермерская продукция» (законопроект сейчас принят в первом чтении). Эксперты РСХБ ожидают, что положительная динамика роста продуктивности и производительности КФХ сохранится и к 2025 году объем продукции, производимой КФХ, вырастет более чем на 50%.На текущий момент основными продуктами, реализуемыми фермерскими хозяйствами на онлайн-платформах являются продукты в категориях: молочные — 20%, сыры — 20%, колбасы — 15%, а также соленья, варенье, мед и алкоголь. По оценкам экспертов Россельхозбанка, структура потребительской корзины в онлайн-продажах фермерских продуктов с ростом объема рынка будет смещаться в сторону необработанных продуктов: молока, свежего мяса птицы и яиц.

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