Электрокары получили субсидии от автоконцернов

Рынок автомобилей на новых видах энергии продолжает стремительно развиваться. В октябре уже 1,6% продаж среди легковых авто пришлось на электромобили. А в пятерке лучше среди новых авто оказались электрокары Zeekr, Volkswagen, Evolute, Tesla и Voyah. Заметим, что два бренда из них уже российские. Очевидно, что этот сегмент рынка продолжит активное развитие в ближайшем будущем, а совместные программы банков и дилеров помогут покупателям повысить доступность электрокаров и позволит российским покупателя оценить их преимущества.