Бухгалтерские и юридические услуги от лауреата премии Лучшая услуга года

Аутсорсинговая компания 1+1 специализируется на бухгалтерском и юридическом обслуживании для бизнеса. Организация работает с 2011 года, имеет более 300 клиентов на постоянном обслуживании и сегодня обладает статусом лауреата премии Лучшая услуга года.