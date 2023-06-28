29 июня
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Экономика
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Эксперты рассказали, как оценить проекты с помощью IRR

Инвестирование в любой проект всегда сопровождается рисками. Первым шагом перед принятием решения является расчёт NPV. Однако одного этого показателя экономической эффективности может оказаться недостаточно для принятия решения. Тогда на помощь инвесторам и предпринимателям приходит IRR — внутренняя норма доходности проекта. Эксперты сервиса «Финансист» рассказали, как рассчитать и проанализировать данный показатель.

Инвестиции.
Инвестиции.
Фото: ru.freepik.com, автор rawpixel.com.

Для начала необходимо разобраться с тем, что же такое IRR*.

IRR или внутренняя норма доходности проекта — это то значение ставки дисконтирования проекта, при которой NPV равен нулю. На всякий случай уточним, что NPV** — это чистая стоимость будущих доходов, то есть значение прибыли будущих периодов, которое было умножено на коэффициент дисконтирования. Показатель IRR можно использовать для оценки выгоды от инвестиций в проект с учётом прогнозного состояния рынка или для сравнения нескольких вариантов инвестирования, — объяснили специалисты.

Зная, что такое IRR, можно приступить к изучению различных способов расчёта этого показателя.

Есть четыре варианта получить значение IRR для интересующего вас проекта. Первые два — графический и аналитический. Они считаются наименее точными и используются редко. Куда больший интерес представляет возможность рассчитать IRR с помощью функции «Подбор параметра» в Excel или специализированных сервисов, например для автоматизации управленческого учёта, — считают эксперты.

Последнее, с чем надо разобраться, — как анализировать полученное значение IRR.

Есть несколько подходов к этому вопросу. Первый вариант — сравнить полученное значение со ставкой доходности по ценным бумагам. Например, для рассматриваемого проекта IRR получилась 13%, а доходность облигаций «Сбера» составляет 9%. В таком случае можно сделать вывод о выгодности инвестирования в проект. Другой способ — сравнить IRR со ставкой дисконтирования, рекомендованной экспертами. В среднем в России сейчас принято ориентироваться на ставку от 10% до 40%. Конкретное значение зависит от уровня рисков в вашей отрасли. Ещё один вариант — рассчитать ставку дисконтирования для вашей компании самостоятельно. В качестве отправного значения можно взять ключевую ставку ЦБ. Далее проанализируйте состояние вашей компании с точки зрения её размеров, качества управления и диверсификации каналов продаж. За каждый параметр добавляйте от 1% до 5%. Итоговое значение нужно также сравнить с IRR. Если IRR выше полученной ставки дисконтирования, то инвестирование в проект будет обоснованным, — рассказали специалисты сервиса «Финансист».

* Внутренняя норма доходности
** Чистая приведенная стоимость

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